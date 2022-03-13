Irak, Erbil saldırısı nedeniyle İran Büyükelçisine protesto notası verdi - Son Dakika

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin Erbil'e düzenlenen füzeli saldırı nedeniyle bakanlığa çağırılarak nota verildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil şehrinde bulunan ABD Başkonsolosluğu binasına İran Devrim Muhafızları tarafından bir füze saldırısı düzenlenmişti. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf yaptığı yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları'nın Erbil'e düzenlendiği füzeli saldırı nedeniyle İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'yi bakanlığa çağırarak nota verdiğini aktardı.

İran Devrim Muhafızları gece saatlerinde Erbil kentinde İsrail gizli üslerinin bulunduğunu iddia ederek, Erbil'de inşa halindeki ABD Büyükelçiliği binası ve çevrisini hedef alındığını açıklamıştı. Saldırıyı sert bir dille kınayan Şii lider Mukteda Sadr, İran'ın IKBY'de İsrail üssü olduğu iddialarını acilen araştırılması ve İran'ın Bağdat Büyükelçisi ile BM'ye protesto notası verilmesini istemişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)