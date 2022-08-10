Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir son yolculuğuna uğurlandı

10.08.2022 17:00
Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonunda EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonunda EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda geçtiğimiz gün EYP'nin patlaması sonucu Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Dörtyol köyü nüfusuna kayıtlı İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir (24) ağır yaralanmış ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan Demir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Osman ve Meliha Demir çiftinin 5 çocuğundan biri olan Demir'in cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine getirildi. Burada Besni Mehmet Erdemoğlu Camiinde tören hazırlandı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in cenazesi, ilçeye bağlı Dörtyol köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Besni Kaymakamı Nazlı Demiz, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, şehidin yakınları ve ilçe halkı katıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Mustafa Demir, Adıyaman, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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