Irak'taki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını protesto etti - Son Dakika

Irak'taki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını protesto etti

08.11.2020 13:31
Irak'taki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını protesto etti, System.String[]

Irak'ın Duhok kentindeki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden çıkarılmasını talep ederek, protesto gösterisi düzenledi.

Irak'ın Duhok kentindeki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden çıkarılmasını talep ederek, protesto gösterisi düzenledi.

Duhok'taki kamplarda kalan Ezidiler Şariya kampında bir araya gelerek, terör örgütü PKK ve diğer yasa dışı grupların Sincar'daki varlığını protesto etti.

Ezidiler, Sincar'daki evlerine dönebilmek için, Erbil ve Bağdat yönetimlerinin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 9 Ekim'de imzaladıkları ve PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmanın bir an önce uygulanması çağrısında bulundu.

Yurtlarına geri dönebilmek için terör örgütü PKK ve diğer silahlı grupların Sincar'dan uzaklaştırılması çağrısında bulunan Ezidiler, Sincar'ın yeniden inşa edilmesi ve bölgeye hizmet götürülmesini talep etti.

Ezidiler gösteri sırasında, "Şariya ve Kebirtu kamp sakinleri olarak, Sincar idaresinin asli sahiplerine teslim edilmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda milislerin ilçemizden çıkması ve iç göçmenlerin dönüşünün kolaylaştırılmasını istiyoruz." yazılı pankartlar taşıdı.

AA muhabirine konuşan protestonun organizatörlerinden Selah Murad İlyas, 6 yıldır kampta olduklarını belirterek, "Irak merkezi hükümeti ve bölgesel hükümet arasındaki Sincar anlaşmasının hızlı bir şekilde yürürlüğe girmesini ve evlerimize el koyan o silahlı güçlerin bölgemizden çıkarılmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

İlyas, "PKK, yasal bir güç değildir. Şengal'den çıkarılması gerekiyor. Evimiz PKK'nın elindeydi ve şu anda yıkılmış bir vaziyette, eşyalarımız alınmış durumda." ifadelerini kullandı.

Kamp sakini Halef Hasan da yıllardır iç göçmen olarak yaşadıklarını anımsatarak, "Şengal'in (DEAŞ'tan) geri alınmasına ve yeniden inşa edileceğine çok sevinmiştik. 6 yıldır bunu gözlüyoruz. Dönemiyoruz çünkü bölgemiz istikrar ve güvenli değil." şeklinde konuştu.

Bir diğer kamp sakini Niyaz Haydar Süleyman ise Irak'taki tüm iç göçmenlerin evlerine dönebildiğini ancak sadece kendilerinin Sincar'a dönemediklerini dile getirdi.

Bağdat ile Erbil arasında imzalanan Sincar anlaşması

AA muhabirinin ulaştığı Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanan anlaşma metnine göre, Sincar'da ilçe kaymakamı ve diğer idari birimler için yeni atamalar gerçekleştirilecek.

Sincar içindeki güvenliğin sağlanması ise Sincar polis güçleri, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi tarafından IKBY güçleriyle koordinasyonlu şekilde yürütülecek.

Yasal olmayan tüm silahlı yapıların ilçe dışına çıkarılmasını da öngören anlaşma doğrultusunda, IKBY ile iş birliği kapsamında 2 bin 500 güvenlik unsuru için atama yapılacak.

"PKK'nın varlığı sonlandırılacak"

Anlaşmada, "PKK'nın Sincar ve çevresindeki bölgelerde varlığı sonlandırılacak. PKK ve ona bağlı tüm yapıların bölgede hiçbir rolü olmayacak." maddesi de yer aldı.

Anlaşma kapsamında ayrıca, Sincar'ın güvenlik ve idari yönetiminin gözden geçirilmesi ve yeniden imarı için Bağdat ile IKBY arasında ortak komite kurulması kararlaştırıldı.

Sincar'da varlık gösteren Haşdi Şabi güçlerinin de ilçe dışına çıkarılacağı ifade ediliyor.

Ezidiler, terör örgütü PKK nedeniyle evlerine dönemiyor

Terör örgütü DEAŞ'ın Ağustos 2014'te Sincar'a saldırısı sonrası Ezidilerin birçoğu evlerini terk edip başta IKBY olmak üzere Türkiye ve çok az oranda da Suriye'ye kaçmak zorunda kaldı. DEAŞ'ın yaklaşık 15 ay boyunca ilçeyi elinde tutmasından sonra Kasım 2015'te bölgede kontrol tamamen sağlandı.

Peşmerge güçlerinin, Sincar'da kontrolü sağlamasına rağmen birçok Ezidi DEAŞ'ı bahane ederek bölgeye konuşlanan terör örgütü PKK'nın engeline takılarak evine dönemedi. Ezidiler, PKK'nın Sincar'ın yeniden inşasının önünde engel teşkil ettiğini belirterek, her fırsatta örgütün Sincar'dan derhal çekilmesi çağrısında bulunuyor.

IKBY yetkilileri ise PKK'nın bölgedeki varlığından dolayı Ezidilerin evlerine geri dönemediği ve bölgenin yeniden inşasının engellendiği eleştirilerini getiriyor.

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, 4 Kasım'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gayriresmi bir gücün (PKK) insanların evine dönmesine engel olması kabul edilir bir durum değildir." diyerek, söz konusu güçlerin bölgedeki varlığını biterecek bir zeminin sağlanmasının gerekliliğine dikkati çekmişti.

IKBY Başkanı Ezidilerden Sorumlu Müsteşarı Şeyh Şemo, 19 Ekim'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki durumu kötüleştirdiğini belirterek, "Şengal'de (Sincar) barış ve huzurun sağlanması için PKK'nın bölgeden uzaklaşması gerekiyor." demişti.

Ezidilerin ruhani liderinin vekili Mir İsmet Tahsin Beg, 3 Eylül'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinde istenilmediğini, örgütün bölgeyi terk etmesi gerektiğini belirtmişti.

Sincar İlçesi Kaymakamı Mehma Halil, 29 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın, alıkoyduğu Ezidileri gizli hapishanelerde tuttuğunu açıklamıştı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, 3 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın Sincar'daki varlığına imalı bir şekilde değinerek, "Şengal (Sincar), Ezidilerin acılarını göz önünde bulundurmadan siyasi hedeflerini hayata geçirmek isteyen yasa dışı silahlı grupların üssüne dönüşmüş vaziyette." ifadelerini kullanmıştı.

Sincar'daki Ezidiler, PKK'nın bölgelerindeki varlığı ve kaçırılan çocuklarının serbest bırakılması için farklı aralıklarla eylemler düzenlemiş, Irak merkezi hükümetinin örgüte müdahale etmesi için çağrıda bulunmuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'taki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını protesto etti - Son Dakika


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