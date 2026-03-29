İran, ABD\'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.03.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği saldırıda ABD’ye ait yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki E-3 AWACS erken uyarı uçağını hedef aldı. “Uçan radar” olarak bilinen kritik sistemin hasar gördüğü bildirildi. Saldırı, savaşta gerilimi tırmandıran önemli bir adım olarak değerlendirilirken, ABD’nin bölgedeki askeri operasyon kabiliyeti açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran’ın Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği füze ve İHA saldırısında, ABD’ye ait yüksek değerli askeri varlıkların hedef alındığı bildirildi.

E-3 AWACS UÇAĞI HASAR GÖRDÜ

ABD ve bölge kaynaklarına göre saldırıda, yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki E-3 Sentry AWACS erken uyarı uçağı hasar aldı. Aynı saldırıda yakıt ikmal uçaklarının da zarar gördüğü ve bazı ABD askerlerinin yaralandığı belirtildi.

E-3 AWACS, hava sahasını geniş bir alanda tarayarak düşman unsurları tespit eden ve savaş uçaklarını yönlendiren “uçan komuta merkezi” olarak biliniyor. Bu tür bir uçağın devre dışı kalması, ABD’nin bölgedeki operasyonel kabiliyeti açısından kritik bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

SALDIRI BÜYÜK BİR ESKALASYON OLARAK GÖRÜLÜYOR

Saldırının, İran’ın ABD ve müttefiklerine karşı doğrudan askeri kapasitesini gösterdiği yorumları yapılıyor. Prens Sultan Hava Üssü’nün, ABD’nin Orta Doğu’daki en önemli operasyon merkezlerinden biri olması, saldırının stratejik önemini artırdı.

Uzmanlar, İran’ın son dönemde üs ve enerji altyapılarını hedef alan saldırılarla savaşın seyrini genişlettiğini belirtiyor.

SAVAŞ BÖLGEYE YAYILIYOR

28 Şubat’ta başlayan savaşta İran, ABD ve İsrail hedeflerinin yanı sıra Körfez ülkelerindeki üsleri de hedef almaya başladı. Aynı dönemde Husilerin İsrail’e saldırmasıyla çatışma daha geniş bir coğrafyaya yayıldı.

ABD ise bölgeye binlerce asker sevk ederek askeri varlığını artırırken, Pentagon’un olası kara operasyonlarını da değerlendirdiği ifade ediliyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Gez Gez Bitmiyor Gez Gez Bitmiyor:
    hasar görmemiş imha edilmiş, nasıl haber yapıyorsunuz 99 2 Yanıtla
    Sabrullah Aydın Sabrullah Aydın:
    Aynen 2 ye bölünmüş. Son Dakika haberi üzülmüş olsa gerek hasar görmüş diyor 31 2
  • cemal köse cemal köse:
    Bileğine kuvvet İran, İslam'ın onuru gururu İran 69 2 Yanıtla
  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Ortadoğu'nun en güçlü devleti irandir kimse ütopik kahramanlıklar peşinden koşmasın 40 8 Yanıtla
    Osman Dönmez Osman Dönmez:
    ütopya İsrail içşn geçerlidir ama bu denklemin dışında Türkiye cumhuriyeti vardır.Zaten irandan daha az gücümüz olsaydı önce bizi yerlerdi unutma 29 4
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    O uçağın ne kadar pahalı ve marifetli olduğu'nun hiç önemi yok bir füzeye bakar füzen varsa sıkıntı yok. 8 0 Yanıtla
  • Ibrahim Gulseren Ibrahim Gulseren:
    Elhamdulillah 3 0 Yanıtla
    Yorumlar (17)
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
4 yıldır süren savaşta bir ilk Putin zor durumda 4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda
Raphinha’da korkulan oldu Raphinha'da korkulan oldu
İspanya, Sırbistan’ı güle oynaya yendi İspanya, Sırbistan'ı güle oynaya yendi

11:15
Dubai felaketi yaşıyor Havalimanı dev bir havuza, yollar bataklığa döndü
Dubai felaketi yaşıyor! Havalimanı dev bir havuza, yollar bataklığa döndü
10:58
Mert Hakan’ın cezaevinden ilk görüntüsü Herkes aynı detaya takıldı
Mert Hakan'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı
10:27
Futbolcu cinayetinde “konum“ gerçeği ortaya çıktı Aleyna’dan kritik itiraf
Futbolcu cinayetinde "konum" gerçeği ortaya çıktı! Aleyna'dan kritik itiraf
10:26
Hasbi Dede’nin taciz ettiği iddia edilen kızın geçirdiği kazada yeni gelişme Zamanlama manidar
Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kızın geçirdiği kazada yeni gelişme! Zamanlama manidar
10:13
Savaşta yeni cephe açıldı Husiler’den İsrail’e saldırı
Savaşta yeni cephe açıldı! Husiler'den İsrail'e saldırı
09:40
Survivor’da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga Acun cezayı açıkladı
Survivor'da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga! Acun cezayı açıkladı
08:49
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor Kara operasyonu haftalarca sürebilir
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir
08:24
Türkiye’de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
07:58
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
07:37
İsrail’in İran planını Türkiye çökertti Erdoğan’dan Trump’a “Vururuz“ resti
İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a "Vururuz" resti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 11:55:01. #.0.4#
SON DAKİKA: İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.