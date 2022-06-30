İran: Başmüzakereciler Bakıri ve Mora temas halinde olacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, nükleer müzakerelerle ilgili İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakareci Ali Bakıri ile Avrupa Birliği (AB) Başmüzakerecisi Enrique Mora'nın her zaman iletişim halinde olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması konusunda Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakereleri değerlendirdi.

Kenani, yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakere sürecinde iki gündür Doha'da Enrique Mora'nın ara buluculuğunda yoğun görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Kenani, "İran'ın geri kalan konulardaki operasyonel yorum ve önerileri gündeme geldi ve diğer taraf da görüşlerini sundu. Yolun devamı ve görüşmelerin bir sonraki aşaması ile ilgili Bakıri ve Mora her zamanki gibi iletişim halinde olacaklar." ifadelerini kullandı.

İran ile nükleer müzakereler

İran, nükleer programı hakkında 2015'te BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi İngiltere, ABD, Çin, Fransa ve Rusya'nın yanı sıra Almanya ile anlaşma imzalamıştı.

ABD, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde 2018'de anlaşmadan ayrıldı. Joe Biden'ın başkanlığa gelmesinden sonra İran ile ABD'nin anlaşmaya dönmesi için müzakereler başladı.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında Nisan 2021'de Viyana'da başlayan müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilse de İran'ın Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmasına ilişkin talebi başta olmak üzere çözüme kavuşamayan bazı meseleler nedeniyle görüşmeler çıkmaza girmişti.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 25 Haziran'daki İran ziyaretinde, Tahran ve Washington'un bir süre ara verilen nükleer müzakerelere yeniden başlama kararından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

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