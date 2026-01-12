İran\'da Protestolar Sertleşiyor, Yüzlerce Gösterici Öldürüldü

İran'daki BBC kaynakları ve eylemciler, hükümetin protestoculara karşı tavrını giderek sertleştirdiğini ve yüzlerce göstericinin öldürüldüğünü bildiriyor.

Tahran'daki bir BBC kaynağı, "Burada durum çok, çok kötü. Birçok arkadaşımız öldürüldü. Gerçek mermilerle ateş ediyorlardı. Burası savaş alanı gibi, sokaklar kan içinde. Cesetleri kamyonlarla taşıyorlar" dedi.

BBC, Tahran yakınlarındaki bir morgdan gelen görüntülerde yaklaşık 180 ceset torbası saydı.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, ülke genelinde 495 protestocunun ve 48 güvenlik görevlisinin ölümünü doğruladığını açıkladı.

İran'da 11 Ocak'ta, "ABD ve İsrail'e karşı ulusal mücadelede öldürülen şehitler" için üç günlük yas ilan edildi.

Ajansa göre, Tahran'da iki haftadır süren protestolar sırasında 10 bin 600 kişi daha gözaltına alındı.

İran Başsavcısı Muhammed Muvahhidi, protesto eden herkesin "Allah'ın düşmanı" olarak değerlendirileceğini söyledi.

İran'da bu suçun cezası idam.

Artan enflasyon nedeniyle 28 Aralık'ta başlayan protestolarda göstericiler, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney yönetiminin son bulmasını talep ediyor.

BBC Farsça Servisi, Tahran'daki bir hastanede çalışan bir sağlık görevlisi ile konuştu.

Bu görevli, "Yaklaşık 38 kişi öldü. Birçoğu acil servise ulaşır ulaşmaz hayatını kaybetti… Gençlerin başlarına ve kalplerine doğrudan ateş edilmişti. Birçoğu hastaneye bile ulaşamadı" diye anlattı.

BBC ve diğer uluslararası medya kuruluşlarının çoğu İran'dan yayın yapamıyor.

İran hükümeti 8 Ocak'tan bu yana ülkede interneti kesmiş durumda.

Bu da İran'dan, bilgi edinmeyi ve doğrulamayı zorlaştırıyor.

Yine de İran'dan bazı görüntüler ortaya çıktı.

Bunlar arasında Tahran Adli Tıp ve Laboratuvar Merkezi önünde sıra sıra ceset torbalarını gösteren videolar da var.

Bir videoda, çoğu açık alanda yatan yaklaşık 180 kefenlenmiş veya sarılmış beden görülüyor.

Yakınlarını aradığı anlaşılan insanlardan çığlıklar ve feryatlar duyuluyor.

BBC Verify tarafından yakın zamanda çekildiği doğrulanan birkaç videoda, İran'ın ikinci büyük şehri Meşhed'de silah seslerinin duyulduğu protestoları gösteriyor.

Tahran'da Cumartesi gecesine ait doğrulanmış bir video, Gisha bölgesinde protestocuların sokakları ele geçirdiğini, Punak Meydanı'nda tencere-tava seslerinin yükseldiğini ve Heravi bölgesinde bir kalabalığın yürüyerek mevcut rejimin sona ermesini talep ettiğini gösteriyor.

Hamaney ise daha önce göstericileri "Trump'ı memnun etmeye çalışan bir grup barbar" olarak nitelendirmişti.