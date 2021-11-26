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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile AB yetkilisi Borrell nükleer müzakereleri görüştü - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile AB yetkilisi Borrell nükleer müzakereleri görüştü

26.11.2021 14:51
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile AB yetkilisi Borrell nükleer müzakereleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 29 Kasım'da yeniden başlayacak nükleer görüşmelerden sonuç alınabilmesi için Batılı ülkelerin müzakerelere "yeni ve yapıcı yaklaşımla" gelmesi gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 29 Kasım'da yeniden başlayacak nükleer görüşmelerden sonuç alınabilmesi için Batılı ülkelerin müzakerelere "yeni ve yapıcı yaklaşımla" gelmesi gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, telefonda görüştü.

Görüşmede, İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alınacağı 29 Kasım'da Viyana'da yapılması planlanan nükleer müzakereler ele alındı.

İran'ın görüşmelere iyi niyet ve ciddiyetle katılacağını belirten Abdullahiyan, "İyi ve doğrulanabilir bir anlaşma istiyoruz. Nükleer anlaşmaya dönülmesi anlaşmanın tüm hükümlerine ve içeriğine bağlı kalınması anlamına gelmeli." dedi.

Abdullahiyan, nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı çekilen ABD'nin anlaşmayı yeniden ihlal etmeyeceğine dair "ciddi ve yeterli" garantiler istediklerini dile getirdi.

ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına da değinen Abdullahiyan, " Beyaz Saray, nükleer anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu açıklarken son haftalarda İranlı şirketlere ve kişilere yeni yaptırımlar getirdi. Bu nedenle yaptırımların tamamen kaldırılması yönündeki irade ve ciddi adımların uygulamada görülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Nükleer görüşmelerden sonuç alınabileceğinin altını çizen Abdullahiyan, "Batılı ülkeler nükleer görüşmelere yeni ve yapıcı bir yaklaşımla gelmelidir." dedi.

AB yetkilisi Borrell ise Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü olarak tüm taraflarla temas halinde olduğunu ve anlaşmanın tekrar uygulanabilir hale gelebileceğini söyledi.

Tüm tarafların Viyana'daki görüşmelere olumlu ve pragmatik bir yaklaşımla girmelerini umduğunu belirten Borrell, "Yaptırımların kaldırılmasının tek yolu nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaktır. Bu vesileyle hem İran kendi haklarına kavuşacak hem de uluslararası toplum İran'ın nükleer programının barışçıl mahiyetinden emin olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer anlaşma ve müzakere süreci

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Washington, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İran da yaptırımlara karşılık anlaşmadaki taahhütlerini durdurmuştu.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyururken, İran anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini açıklamıştı.

Nükleer anlaşmanın tarafları, 6 Nisan'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da müzakerelere başlamış, haziran sonunda görüşmelere ara verilmişti. İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında anlaşmayı yeniden canlandırma ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün müzakere edildiği nükleer görüşmeler 29 Kasım'da yeniden başlayacak.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile AB yetkilisi Borrell nükleer müzakereleri görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile AB yetkilisi Borrell nükleer müzakereleri görüştü - Son Dakika
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