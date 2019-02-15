Son Dakika Haberleri: İran ile Savaşın İntihar Olduğunu Anlayacaklar"

İran ile Savaşın İntihar Olduğunu Anlayacaklar"

9 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif, ABD yönetiminde Tahran'a karşı savaş ilan etmek isteyen bir "çete" olduğunu ancak İran ile savaşın ABD ve müttefikleri için intihar olacağını söyledi.

İran ile Savaşın İntihar Olduğunu Anlayacaklar
İran Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif, ABD yönetiminde Tahran'a karşı savaş ilan etmek isteyen bir "çete" olduğunu ancak İran ile savaşın ABD ve müttefikleri için intihar olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için gittiği Almanya'da, ABD'nin NBC News televizyonuna değerlendirmede bulundu.

ABD yönetimindeki bazı isimlerin İran'a yönelik "patolojik saplantıları" olduğunu söyleyen Zarif, Irak'ın 2013'te işgal edilmesinde ön planda olan "çetenin" ABD'yi İran ile savaşa zorladığına dikkati çekti.

Zarif, "Başkan (Donald) Trump'ın yönetimini kastetmiyorum. Trump'ın yönetimindeki bir grubun aynı şeyi (Irak'ın işgalini İran'da) uygulamaya çalıştıklarını söylüyorum." diye konuştu.

Buna karşın sonunda sağduyunun galip geleceğini dile getiren Zarif, "İran ile savaşın intihar olduğunu anlayacaklar." dedi.

Soçi Zirvesi'nde alınan kararları destekleme çağrısı

Türkiye, Rusya ve İran'ın çabaları sonucunda Suriye'nin birçok noktasında kanın durduğunu belirten Zarif, dün Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye konulu üçlü zirvede alınan kararların uluslararası toplum tarafından desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Suriye'deki krizi sona erdirmek için çalışan üç garantör ülkenin Astana'da başlattıkları süreci, Suriye'deki "tek barış oyunu" olarak niteleyen Zarif, "Bu savaşı sonlandırmayı başarırsak dünyadaki diğer ülkeler de bizim kazanımlarımızın kendi kayıpları olmadığını umarım anlayacaklardır." şeklinde konuştu.

Uydu fırlatma girişimleri başarısız oldu

ABD'nin tepki gösterdiği İran'ın füze programı konusunda Zarif, son aylarda iki uydu fırlatma girişiminin başarısız olduğunu ve bunun ardında ABD'nin "sabotaj kampanyasının" olabileceğini savundu.

ABD'nin New York Times gazetesinde iki gün önce yayımlanan ve Washington'un İran'ın füze ve roket programını başarısızlığa uğratmak için gizli bir sabotaj programını devreye soktuğunu iddia eden habere işaret eden Zarif, "Bu mümkün ancak henüz bilmiyoruz. Çok dikkatli bir şekilde araştırmamız gerekir." dedi.

Zarif, İran'ın söz konusu haberdeki bilgiler ışığında başarısızlığın nedenlerini incelemeye aldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:21 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya
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