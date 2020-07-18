İran'ın düşürdüğü yolcu uçağının karakutusu Fransa'ya gönderildi - Son Dakika

İran'ın düşürdüğü yolcu uçağının karakutusu Fransa'ya gönderildi

İran, 8 Ocak'ta başkent Tahran'da füzeyle düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının karakutusunun incelenmek üzere Fransa'ya gönderildiğini bildirdi.

İran, 8 Ocak'ta başkent Tahran'da füzeyle düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının karakutusunun incelenmek üzere Fransa'ya gönderildiğini bildirdi.

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İranlı İşçiler Haber Ajansının (ILNA) haberine göre, Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Baharvend, "Karakutu, İran Sivil Havacılık Kurumu yetkilileri ve bir yargıç gözetiminde Paris'e nakledildi." dedi.

Uçağın karakutusunun incelenme işlemlerinin pazartesi günü başlayacağını belirten Baharvend, İran'daki ekipman eksikliği nedeniyle yaklaşık 7 aydır açılamayan karakutunun açılması için iş birliği yapan Fransa hükümetine teşekkürlerini iletti.

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanından havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken, "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan 2 füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Sivil Havacılık Kurumunca yayımlanan raporda ise uçağın düşürülmesinin, "görevi ihmal ve iletişim sorunu kaynaklı" insan hatasından kaynaklandığını duyurmuştu.

Raporda, "Savunma sisteminin yerinin değiştirilmesi sonrası sistemde 'kuzey yönü' tanımlamasının yapılmasının ihmal edilmesi nedeniyle yolcu uçağı, düşman uçağı olarak algılanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

Ukrayna, Fransa, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın düşürdüğü yolcu uçağının karakutusu Fransa'ya gönderildi - Son Dakika
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