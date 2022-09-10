İran'ın ŞİÖ ülkeleriyle petrol dışı ticaret hacmi 5 ayda yüzde 31 arttı - Son Dakika
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İran'ın ŞİÖ ülkeleriyle petrol dışı ticaret hacmi 5 ayda yüzde 31 arttı

10.09.2022 16:00
İran'ın ŞİÖ ülkeleriyle petrol dışı ticaret hacmi 5 ayda yüzde 31 arttı

İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerle petrol dışı ticaret hacmi son 5 ayda 17 milyar doları aşarak yüzde 31 arttı.

İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerle petrol dışı ticaret hacmi son 5 ayda 17 milyar doları aşarak yüzde 31 arttı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Gümrük Müdürlüğü Sözcüsü Ruhullah Latifi, ŞİÖ üyesi 11 ülke ile petrol dışı ticaret hacminin arttığını belirtti.

Latifi, İran takvimine göre yılın ilk 5 ayında (21 Mart- 21 Ağustos) ŞİÖ üyesi ülkelerle ticaret hacminin 17 milyar 56 milyon dolara yükseldiğini ve buna göre geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış olduğunu söyledi.

İran'ın Çin başta olmak ŞİÖ üyesi ülkelere son 5 ayda 9 milyar 78 milyon dolarlık ihracat yaptığını aktaran Latifi, bu ülkelerden aynı dönemde 7 milyar 978 milyon dolar değerinde ithalat yapıldığını kaydetti.

Öte yandan İran Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, ŞİÖ üyeleri arasında söz konusu dönemde İran'ın en çok ihracat yaptığı ülke Çin olurken, bunu Hindistan, Afganistan, Pakistan, Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Belarus, Kırgızistan ve Moğolistan izledi.

Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak Şanghay Beşlisi adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kuruldu. 2001'de Özbekistan'ın da katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şanghay Beşlisi'nin adı Şanghay İşbirliği Örgütü olarak değişti. Pakistan ve Hindistan da daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edildi. 2005'te ŞİÖ'ye gözlemci üye olarak katılan İran ise 17 Eylül 2021'de örgüte tam üye kabul edildi.

Afganistan, Moğolistan ve Belarus ise ŞİÖ'de gözlemci üyeler olarak yer alıyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İran'ın ŞİÖ ülkeleriyle petrol dışı ticaret hacmi 5 ayda yüzde 31 arttı - Son Dakika
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