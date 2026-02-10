İran İslam Devrimi'nin 47'inci Yılı Ankara'da Resepsiyonla Kutlandı - Son Dakika
İran İslam Devrimi'nin 47'inci Yılı Ankara'da Resepsiyonla Kutlandı

10.02.2026 23:57
İran İslam Devrimi’nin 47’inci yıl dönümü dolayısıyla İran’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda, Türkiye’den iktidar ve muhalefet temsilcileri ile çok sayıda yabancı misyonlardan temsilci bir araya geldi. İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Hasan Habibollahzadeh, " İran halkı, bu kötü niyetli planların ve ülkeye yönelik dış müdahalelerin sonuçlarının tamamen farkında olarak, kadim ve medeni İran topraklarının bağımsızlığını ve onurunu koruma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir." dedi.

Resepsiyonda konuşan İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Hasan Habibollahzadeh, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin "iki komşu ülke arasında karşılıklı saygıya dayalı değerli bir işbirliği örneği" olduğunu söyledi. Habibollahzade, iki ülke arasındaki tarihsel ilişkilerin yalnızca somut kazanımlar üretmekle kalmadığını, aynı zamanda bölgede kültürel temelli bir söylemin gelişmesine de katkı sunduğunu ifade etti. Büyükelçi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her iki ülke liderinin ortak stratejik vizyonu ve paylaşılan yaklaşımlar doğrultusunda, son yıllarda siyasi, ekonomik, kültürel, konsolosluk ve halklar arası ilişkiler alanlarında kayda değer ilerlemeler kaydedilmiştir… Sık gerçekleştirilen üst düzey toplantılar ve istişarelerle güçlenen siyasi ilişkilerimiz, karşılıklı anlayışı artırmış ve birçok meselenin çözümüne katkı sağlamıştır… İran ile Türkiye arasındaki ekonomik etkileşim de artış göstermektedir. Tüm çabalarımız, ikili ticaretin hacmini ve değerini artırmaya yöneliktir."

Enerji, ulaştırma, bölgesel transit, tarım ve sınır illeri arasındaki işbirliği başta olmak üzere iki ülke arasındaki geniş ekonomik ve ticari potansiyelin, her iki ülke liderinin ortaya koyduğu güçlü siyasi irade ile birlikte bu hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz.

Kültürel alanda ise, her iki ülkedeki çeşitli şehirlerde düzenlenen çok sayıda kültürel programa ek olarak, geçen yıl Ankara'da iki ülkenin kültür bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ünlü İranlı şair Hafız-ı Şirazi'yi anma etkinliği, iki millet arasındaki kültürel yakınlığın ve kültürel ilişkilerin derinleşmesinin açık bir sembolü olmuştur."

"İran ve Türkiye bölgeye yönelik dış müdahaleleri reddediyor"

Bölgesel düzeyde İran ve Türkiye; İslam dünyasına ilişkin konular, uluslararası yönetim sisteminin reformu, Filistin ve Gazze'deki mazlum halka karşı işlenen suçlardan Siyonist rejimin hesap vermesi gerekliliği ile bölgede ulusal egemenliğin ve toprak bütünlüğünün korunması hususlarında ortak tutumlara sahiptir.

Bu çerçevede ikili diyalog ve bölgesel mekanizmalar, İran ve Türkiye'nin komşu bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi ve sürdürülmesine yönelik temel stratejilerinden birini oluşturmaktadır. İran ve Türkiye, bölgeye yönelik dış müdahaleleri reddetmekte ve bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesini savunmaktadır. Her iki ülke de, ikili ve bölgesel gelişmelere ilişkin ortak anlayış doğrultusunda, karşılaşılan sorunların ele alınması ve çözümünde barış, istikrar ve diyaloğu tek akılcı yol olarak vurgulamaktadır.

İran İslam Cumhuriyeti, dost ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin girişim ve çabalarını takdir etmekte; dış politika stratejisi doğrultusunda, adil ve hakkaniyetli koşullar altında ve tarafların karşılıklı çıkarları temelinde diplomasi yolunu sürdürmeye hazır olduğunu ifade etmektedir.

"12 Gün Savaşı İran'a dayatıldı"

Hanımefendiler, beyefendiler; İran, geçen yıl ekonomik baskılar, yaptırımlar ve ekonomik terörizmin yanı sıra dayatılmış 12 günlük bir savaşa da maruz kalmıştır. Bu haksız savaş, bazı komutanların ve bilim insanlarının yanı sıra binin üzerinde İranlı sivilin şehit olmasına yol açmıştır. Ancak İran halkının direnişi ve dayanıklılığı sayesinde hedeflerine ulaşamamıştır.

Bu başarısız askeri girişimin ardından, son aylarda barışçıl halk protestolarının sızmalar yoluyla sokak şiddetine dönüştürülmesi ve ulusal rotasından saptırılması yönünde girişimlerde bulunulmuştur. İran halkı, bu kötü niyetli planların ve ülkeye yönelik dış müdahalelerin sonuçlarının tamamen farkında olarak, kadim ve medeni İran topraklarının bağımsızlığını ve onurunu koruma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir.

Değerli konuklar, yüzyıllardır İran ile Türkiye arasındaki ilişkiler, kardeşlik ve medeniyet bağlarına dayalı bir dayanışma temelinde şekillenmiştir. Beş asrı aşkın bir süredir barış, iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve diyalog hakim olmuştur. İnşallah iki ülke bu yolda ilerlemeyi sürdürecektir. Sözlerime son verirken, bu törene katılımlarınızdan dolayı hepinize içten teşekkürlerimi sunuyor; İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin mümkün olan en geniş ölçüde gelişerek güçlenmesini temenni ediyorum. Yaşasın İran. Yaşasın Türkiye!"

Bakan Yumaklı: 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmini genişletmeyi hedefliyoruz

Resepsiyonda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, İran halkının milli gününü Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Türk milleti adına tebrik etti. Yumaklı, Türkiye ve İran'ın tarihsel ve kültürel bağlara dayalı dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde siyasi, ticari ve kültürel alanlarda işbirliğini sürdürdüğünü söyledi.

İkili ilişkilerin kurumsallaşmasında 2014 yılında kurulan Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin önemli rol oynadığını belirten Yumaklı, konsey kapsamında siyasi, ekonomik, kültürel, bilimsel ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin ele alındığını ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkili ticaret hacmimiz 2025 yılında 5 milyar doların üzerinde gerçekleşmiştir. Ancak bu rakamı yeterli bulmuyoruz ve ilişkilerimizin gerçek potansiyelini yansıtacak düzeye ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz… Bu kapsamda, ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinde Karma Ekonomik Komisyon toplantıları önemli bir araç işlevi görmektedir."

Son olarak Aralık 2024'te düzenlediğimiz Komisyon toplantısında alınan kararların etkin şekilde hayata geçirilmesiyle birlikte, işbirliğimizi ve sınır ticaretimizi daha da güçlendireceğimize inanıyoruz."

Resepsiyona Türkiye'deki siyasi partilerden isimler katıldı. Etkinlikte Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, DEVA Partisi Ankara Milletkili İdris Şahin, Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu yer aldı. Etkinlik kapsamında İran'ın el dokuması ipek ve yün halıları, yerli üretim ilaçları, satranç takımları ve hat sanatı eserleri sergilendi. Program, açılış konuşmaların ardından pasta kesimi ve İran mutfağından yemeklerin servis edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

