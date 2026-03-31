İran kritik aşamayı geçti! Hürmüz'den yılda 100 milyar dolardan fazla gelir elde edilecek
İran kritik aşamayı geçti! Hürmüz'den yılda 100 milyar dolardan fazla gelir elde edilecek

31.03.2026 14:20
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden resmi geçiş ücreti alınmasını öngören yasa tasarısında kritik aşamayı geçti. Düzenleme kapsamında geçişlerin ücretlendirilmesi ve bazı ülkelere kısıtlamalar getirilmesi planlanırken, yıllık 100 milyar doları aşan gelir elde edilecek. Küresel enerji ticaretinin merkezindeki bu adımın, petrol fiyatları ve uluslararası deniz taşımacılığı üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor.

İran, küresel enerji ticaretinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda oyunun kurallarını değiştirecek bir adım attı. Mecliste önemli bir aşamayı geçen yasa tasarısıyla birlikte, boğazdan geçen gemilerden resmi olarak geçiş ücreti alınmasının önü açılırken, yıllık 100 milyar doları aşabilecek gelir hedefi dikkat çekti.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA YENİ DÖNEM

Fars Haber Ajansı’na göre, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin yasa tasarısını onayladı. Küresel petrol ve LNG taşımacılığının kalbi olarak görülen boğazda bu düzenleme, sadece İran’ı değil dünya ekonomisini de doğrudan ilgilendiriyor.

GEÇİŞ ÜCRETLERİ RESMİ HALE GELİYOR

Tasarıda en dikkat çeken başlık, boğazdan geçen gemilerden alınacak geçiş ücretlerinin resmi bir çerçeveye bağlanması oldu. Ücretlerin İran’ın ulusal para birimi riyal üzerinden tahsil edilmesi planlanırken, daha önce bazı gemilerden 2 milyon dolara kadar ücret alındığı açıklaması bu düzenlemenin ekonomik boyutunu gözler önüne serdi.

ABD VE İSRAİL’E KISITLAMA

Yasa tasarısı yalnızca ekonomik değil, siyasi sonuçlar da doğuracak maddeler içeriyor. Taslakta ABD ve İsrail’e geçiş yasağı getirilmesi, ayrıca İran’a yaptırım uygulayan ülkelere kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor. Bu durum, Hürmüz Boğazı’nı doğrudan jeopolitik bir baskı aracına dönüştürebilir.

İRAN’IN KONTROLÜ GÜÇLENİYOR

Düzenleme kapsamında İran’ın boğaz üzerindeki egemenlik rolünün artırılması, silahlı kuvvetlerin yetkilerinin genişletilmesi ve deniz güvenliğinin yeniden yapılandırılması planlanıyor. Umman ile hukuki iş birliğinin geliştirilmesi de tasarıda yer alan başlıklar arasında bulunuyor.

YASALAŞIRSA DÜNYA TİCARETİ SARSILABİLİR

Tasarı henüz yasalaşma sürecini tamamlamadı. Meclis Genel Kurulu, ardından Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Cumhurbaşkanı onayı gerekiyor. Ancak yürürlüğe girmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın ücretli ve şartlı bir geçiş koridoruna dönüşmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre bu durum, petrol ve LNG fiyatlarında sert dalgalanmalara, deniz taşımacılığında maliyet artışına ve küresel ticaret zincirinde aksamalara yol açabilir. Aynı zamanda bölgedeki askeri gerilimi tırmandırarak Hürmüz’ü doğrudan bir kriz hattına dönüştürebilir.

Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
Maaşı bile belli Dybala adım adım Türkiye’ye geliyor Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Beko’da beklenmedik ayrılık Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Beko'da beklenmedik ayrılık
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki mağazalarını kapattı Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı
Otel odasında basılan CHP’li Yalım’la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş Otel odasında basılan CHP'li Yalım'la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş
Kapalıçarşı’dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
Şampiyonluk şansı zora girince efsanesi olduğu kulüpten istifa etti Şampiyonluk şansı zora girince efsanesi olduğu kulüpten istifa etti
Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı iddiası Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı iddiası

15:03
Kosova’da Türk halkını mest eden hareket
Kosova'da Türk halkını mest eden hareket
14:51
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
14:34
Yetki onda olacak A Milli Takım’da prim kararı
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı
14:28
Trump’tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
13:58
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
13:52
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan’ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
13:48
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
13:18
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
