Son Dakika Haberleri: İran Sınırında Nevruz Bayramı Coşkusu

İran Sınırında Nevruz Bayramı Coşkusu

32 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırındaki Esendere beldesinde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

İran Sınırında Nevruz Bayramı Coşkusu, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırındaki Esendere beldesinde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPL) tarafından hazırlanan ve okul bahçesinde yapılan kutlamalara; öğretmenler, öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösterdi. Nevruz ateşinin yakılması ve halayların çekildiği kutlamalar kapsamında çuval yarışı da yapıldı.

Okul Müdürü Kenan Canan, Nevruz'un; toprağın, suyun, havanın değiştiği günün bayramı olduğunu belirterek, "Kuruyan ağaçların yeşillendiği, göçmen kuşlarının döndüğü, bir adı da Nevruz çiçeği (Nevruz gülü) olan çiçeğin çıktığı bir gündür. Bayramları birlikte kutlamak, bir sosyal fayda prensibini de beraberinde getirmektedir. Bayramların özündeki sevgi, kardeşlik ve yardımlaşma ilkeleri, Nevruz'un da temel prensibini oluşturmaktadır. Baharın gelişi, bütün dünya için sevinç kaynağıdır. Tarihte en çok bizim için önemliydi, gelecekte de bizim için önem taşıyacak. Unuttuğumuz değerlerimizin pek çoğuna Nevruz'la birlikte yeniden sahip olacağımızı umuyorum. Nevruz'u sonsuza dek kutlama dileğiyle, tüm öğretmen, öğrencilerime ve bizi yalnız bırakmayan velilerimize de teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:13 Kaynak: İHA

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