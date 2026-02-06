İran ve ABD'den Umman'da Olumlu Görüşmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İran ve ABD'den Umman'da Olumlu Görüşmeler

İran ve ABD\'den Umman\'da Olumlu Görüşmeler
06.02.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile müzakerelerin iyi bir başlangıç yaptığını açıkladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyetiyle Umman'da gerçekleştirdikleri dolaylı görüşmeleri değerlendirerek, "İyi bir başlangıç yaptık. Sürecin devam etmesi konusunda mutabık kalındı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyeti ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen müzakerelerin sona ermesinin ardından İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin atmosferinden memnuniyet duyduğunu belirten Arakçi, karşılıklı görüş alışverişinin önemine dikkat çekti. Heyetlerin istişareler için ülkelerine döneceğini belirten Arakçi, sürecin geleceğine dair iyimser mesajlar verdi. Arakçi, "İyi bir başlangıç yaptık. Nasıl devam edeceğimiz konusunda temas kuracağız. İstişare edildikten sonra görüşmelerin nasıl devam ettirileceğine dair bir karar verilecek. Görüşmelerin devam ettirilmesi ilkesinde bir fikir birliği olduğu görülüyor. Sürecin devam etmesi konusunda mutabık kalındı" ifadelerini kullandı.

Erken bir yargıda bulunmak istemediğini ifade eden Arakçi, diyaloğun bu şekilde sürmesi halinde üzerinde anlaşmaya varılmış bir çerçeveye ulaşılabileceğini kaydetti. Sürecin önündeki en büyük engelin 'güvensizlik' olduğuna işaret eden Arakçi, Haziran 2025'te müzakereler devam ederken İsrail ve ardından ABD tarafından düzenlenen saldırıları hatırlattı. Arakçi, öncelikle mevcut güvensizliğin üstesinden gelinmesi ve müzakereler için bir çerçeve belirlenmesi gerektiğine işaret etti.

Sürecin olumlu şekilde devam edebileceğini düşündüğünü aktaran Arakçi, ancak bunun karşı tarafa ve Tahran'da alınacak kararlara bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran ve ABD'den Umman'da Olumlu Görüşmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küba’dan ABD’ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Erzurum’da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
Sergen Yalçın, ’’Hayırlı olsun’’ diyerek yeni transferi duyurdu Sergen Yalçın, ''Hayırlı olsun'' diyerek yeni transferi duyurdu
Kocaelispor cephesinden hakeme sert tepki Kocaelispor cephesinden hakeme sert tepki
Trump en sevdiği lideri açıkladı: Bukele büyük bir müttefik Trump en sevdiği lideri açıkladı: Bukele büyük bir müttefik
Fatih Tekke’nin ’’Rekor bonservis teklif ettik’’ dediği isim ortaya çıktı Fatih Tekke'nin ''Rekor bonservis teklif ettik'' dediği isim ortaya çıktı

17:46
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
17:23
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:38
Süper Lig’de görülmemiş olay Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:30
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
16:05
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 18:11:02. #7.11#
SON DAKİKA: İran ve ABD'den Umman'da Olumlu Görüşmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.