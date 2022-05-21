IRCICA 12. Milletlerarası Hat Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika
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IRCICA 12. Milletlerarası Hat Yarışması'nın kazananları belli oldu

21.05.2022 20:57
IRCICA 12. Milletlerarası Hat Yarışması'nın kazananları belli oldu

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinin (IRCICA) Hattat Mustafa Rakım Efendi adına düzenlediği 12. Milletlerarası Hat Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinin (IRCICA) Hattat Mustafa Rakım Efendi adına düzenlediği 12. Milletlerarası Hat Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Cağaloğlu'ndaki IRCICA merkez binasında gerçekleştirilen törene, diplomatik misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda akademisyen, hattat ve sanatçı katıldı.

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, ödül töreninde yaptığı konuşmada, hat yarışmasının 3 yılda bir gerçekleştirildiğini belirterek, "Değerli heyetimiz, jürimiz seçimlerini yaptılar. Bugün ödül alanlar ilan edilecek ve ardından muhtelif hocalarımızdan ders görerek, usta-çırak ilişkisi şeklinde hat derslerini tamamlayıp icazet almaya layık olan hak etmiş öğrencilere icazetleri verilecek." dedi.

Mustafa Rakım Efendi'nin 1758-1826 yılları arasında İstanbul'da, payitahtta yaşamış meşhur hattatlardan biri olduğu bilgisini paylaşan Kılıç, onun adına tanzim edilen yarışmanın hat sanatının 10 farklı kategorisinde yapıldığını söyledi.

Prof. Dr. Kılıç, bu sene yüksek bir katılımla gerçekleştirilen yarışmaya 697 eser gönderildiğini, jürinin 10 ülkeden 49 hattatın 61 eserini ödüle layık bulduğunu ve toplam 197 bin 500 dolar ödülün yarışmacılara dağıtılacağını anlatarak, başvuru yapan bütün sanatçılara teşekkür etti.

Ödüle layık görülen eserler açıklandı

Daha sonra Türkiye, Cezayir, Fas, Irak, İran, Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan'dan hat uzmanlarından oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda seçilen eserler ve sahipleri açıklandı.

Celi sülüs kategorisinde Endonezya'dan Teguh Prastio, sülüste İran'dan Ahmet Ali Namazi, nesihte Ürdün'den Ihab Ibraheem Thabet, muhakkakta Türkiye'den Meryem Nuruzihalilani, sülüs-nesihte Türkiye'den Hakan Arslan, celi ta'likte İran'dan Safar Galeshi, ta'likte İran'dan Safar Galeshi, celi divanide Suriye'den Abdulrazzak Mohamad al-Mahmod, divanide Fas'tan Abdessamad Mihfad ve kufide İran'dan Fatemeh Moghimi'nin birincilik ödülüne değer görüldüğü törende, 10 dalda ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülleri de duyuruldu.

IRCICA'nın düzenlediği hat sanatı eğitim programlarını başarıyla tamamlayan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, Kazakistan, Lübnan, Malezya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Yemen'den 15 hattata icazetnamelerinin verildiği törende jüri üyelerine de teşekkür plaketi takdim edildi.

Daha sonra törene katılan diplomatik misyon temsilcisi, akademisyen, hattat ve sanatçılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kazanan eserlerden oluşan sergi 27 Mayıs'a kadar 10.00-16.00 saatleri arasında IRCICA sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

IRCICA 12. Milletlerarası Hat Yarışması'nın kazananları belli oldu
IRCICA 12. Milletlerarası Hat Yarışması'nın kazananları belli oldu
IRCICA 12. Milletlerarası Hat Yarışması'nın kazananları belli oldu
IRCICA 12. Milletlerarası Hat Yarışması'nın kazananları belli oldu
IRCICA 12. Milletlerarası Hat Yarışması'nın kazananları belli oldu

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Kaynak: AA

Araştırma, Hattat, İslam, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IRCICA 12. Milletlerarası Hat Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: IRCICA 12. Milletlerarası Hat Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika
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