İş dünyasının sırları 'Tesadüf Yoktur' kitabında ele alındı - Son Dakika

Esas Holding CEO'su H. Çağatay Özdoğru, 'Tesadüf Yoktur' isimli kitabında değerler temelli yönetim felsefesinin sırlarını okurlarıyla paylaştığını duyurdu. Şirin Mine Kılıç ile Temel Karataş editörlüğünde hazırlanan ve Doğan Kitap tarafından yayınlanan kitapta; iş dünyasının yazılmamış kuralları, Özdoğru'nun kılavuz niteliğindeki yönetim prensipleri keyifli anekdotların yer aldığı bildirildi. Özellikle iş hayatına yeni atılacak gençler için bir kılavuz niteliğindeki kitabın sayfalarında Ali Olgun'un karikatürleri de yer alıyor.

"UMARIM KİTAP HERKES İÇİN FAYDALI OLUR"

'Bu kitapta, yıllar boyunca büyük faydasını gördüğüm, değerler bazlı yaşam ve yönetim felsefemi anlatmaya çalıştım' diyen Esas Holding CEO'su H. Çağatay Özdoğru, "Bana göre, değerler temelli yönetim mücadelesi hayatımızın merkezine oturmalıdır; çünkü nasıl anılmak ve hatırlanmak istediğimizi belirler. Ben de inandığım, şahsen faydasını gördüğüm tecrübelerimi ve yönetim felsefemi ilk kez bir kitap yazarak sizlere aktarmak istedim, umarım okuyan herkes için faydalı olur" dedi.

H. ÇAĞATAY ÖZDOĞRU HAKKINDA

H. Çağatay Özdoğru, 1966'da İstanbul'da doğdu. İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği'nden mezun oldu. George Washington Üniversitesi'nde Telekomünikasyon Yüksek Mühendisliği üzerine yüksek lisansını tamamladı. ABD'de bir yıl çalışıp Türkiye'ye döndü ve Koç-Unisys'te mühendis olarak çalışmaya başladı. 1994-1995 yılları arasında University of Maine ve Marmara Üniversitesi'nin ortak Executive MBA programını tamamladı. Ardından sırasıyla IBM Türk, Global One (bugünkü adıyla France Telecom Orange) ve Sabancı Holding'de üst düzey görevler üstlendi. 2005'te İcra Kurulu Üyesi olarak Esas Holding'e katıldı ve 2010'da şirketin CEO'su oldu. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği ve Türkiye Bilişim Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi'nde Türkiye- Hırvatistan İş Konseyi Başkanı ve ardından Türkiye- İsveç İş Konseyi Başkanı olarak görev aldı; 2020'de ise Türkiye- Fransa İş Konseyi Başkanlığını üstlendi. Çağatay Özdoğru, George Washington Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından 2016 yılında "Seçkin Mezun" ödülüne layık görülmüştür. 2020 yılı itibarıyla Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'sudur.