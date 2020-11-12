İş dünyasının sırları 'Tesadüf Yoktur' kitabında ele alındı - Son Dakika

İş dünyasının sırları 'Tesadüf Yoktur' kitabında ele alındı

12.11.2020 10:07
İş dünyasının sırları 'Tesadüf Yoktur' kitabında ele alındı, System.String[]

Esas Holding CEO'su H. Çağatay Özdoğru, 'Tesadüf Yoktur' isimli kitabında değerler temelli yönetim felsefesinin sırlarını okurlarıyla paylaştığını duyurdu.

Esas Holding CEO'su H. Çağatay Özdoğru, 'Tesadüf Yoktur' isimli kitabında değerler temelli yönetim felsefesinin sırlarını okurlarıyla paylaştığını duyurdu. Şirin Mine Kılıç ile Temel Karataş editörlüğünde hazırlanan ve Doğan Kitap tarafından yayınlanan kitapta; iş dünyasının yazılmamış kuralları, Özdoğru'nun kılavuz niteliğindeki yönetim prensipleri keyifli anekdotların yer aldığı bildirildi. Özellikle iş hayatına yeni atılacak gençler için bir kılavuz niteliğindeki kitabın sayfalarında Ali Olgun'un karikatürleri de yer alıyor.

"UMARIM KİTAP HERKES İÇİN FAYDALI OLUR"

'Bu kitapta, yıllar boyunca büyük faydasını gördüğüm, değerler bazlı yaşam ve yönetim felsefemi anlatmaya çalıştım' diyen Esas Holding CEO'su H. Çağatay Özdoğru, "Bana göre, değerler temelli yönetim mücadelesi hayatımızın merkezine oturmalıdır; çünkü nasıl anılmak ve hatırlanmak istediğimizi belirler. Ben de inandığım, şahsen faydasını gördüğüm tecrübelerimi ve yönetim felsefemi ilk kez bir kitap yazarak sizlere aktarmak istedim, umarım okuyan herkes için faydalı olur" dedi.

H. ÇAĞATAY ÖZDOĞRU HAKKINDA

H. Çağatay Özdoğru, 1966'da İstanbul'da doğdu. İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği'nden mezun oldu. George Washington Üniversitesi'nde Telekomünikasyon Yüksek Mühendisliği üzerine yüksek lisansını tamamladı. ABD'de bir yıl çalışıp Türkiye'ye döndü ve Koç-Unisys'te mühendis olarak çalışmaya başladı. 1994-1995 yılları arasında University of Maine ve Marmara Üniversitesi'nin ortak Executive MBA programını tamamladı. Ardından sırasıyla IBM Türk, Global One (bugünkü adıyla France Telecom Orange) ve Sabancı Holding'de üst düzey görevler üstlendi. 2005'te İcra Kurulu Üyesi olarak Esas Holding'e katıldı ve 2010'da şirketin CEO'su oldu. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği ve Türkiye Bilişim Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi'nde Türkiye- Hırvatistan İş Konseyi Başkanı ve ardından Türkiye- İsveç İş Konseyi Başkanı olarak görev aldı; 2020'de ise Türkiye- Fransa İş Konseyi Başkanlığını üstlendi. Çağatay Özdoğru, George Washington Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından 2016 yılında "Seçkin Mezun" ödülüne layık görülmüştür. 2020 yılı itibarıyla Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'sudur.


İş dünyasının sırları 'Tesadüf Yoktur' kitabında ele alındı
İş dünyasının sırları 'Tesadüf Yoktur' kitabında ele alındı

Temel Karataş, Türkiye, Kitap, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş dünyasının sırları 'Tesadüf Yoktur' kitabında ele alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dağlık Karabağ'da mağlubiyeti kabul eden Paşinyan saklandı: Sokağa çıkamaz, linç edileceği ortada Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı Devlet desteği hayatını değiştirdi, köy kadınlarına örnek oldu Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı
Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler         
10:37
Çaykur Rizespor'un forveti Loic Remy, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu Çaykur Rizespor'un forveti Loic Remy, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu         
10:26
İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi         
10:05
Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı         
09:55
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı         
08:49
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek         
23:53
Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı         
22:22
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı         
20:29
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 10:56:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İş dünyasının sırları 'Tesadüf Yoktur' kitabında ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei