İşini Çeşitlendirmenin En İyi Yöntemlerinden Biri: Franchising - Son Dakika
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İşini Çeşitlendirmenin En İyi Yöntemlerinden Biri: Franchising

İşini Çeşitlendirmenin En İyi Yöntemlerinden Biri: Franchising

Franchise konusunda içerikler genelde Franchise sisteminin nasıl olması gerektiği ile ilgilidir. Markanın nasıl Franchise vermeye hazırlanması gerektiğini anlatır. Franchise verirken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar. Ve genelde Franchise vermek isteyen markalara hizmet eder.

19.09.2024 12:41  Güncelleme: 12:45
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Son dönemde Girişimcilik grafiğinin yükselmesi ile Girişimcilere yönelik içeriklerin de arttığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla artık Markalar daha bilinçli, ne istediğini bilen,araştırma yapmış girişimci profili ile bir araya geliyor. İzlenimlerimi, iş kolu dışında farklı iş kollarına yatırım yapmak isteyen kişiler ve şirketlerin sayısının artıyor olması. Burada Franchising sistemi ile iş kurmanın avantajlarının devreye girdiğini gözlemliyoruz. Farklı sektörlere yatırım yapma fikri, işini çeşitlendirme isteği talep doğuruyor. Dönem, gelişen teknoloji ile de birkaç işi bir arada yönetme imkânı sağlıyor. Mevcut işinde başarılı olmuş iş insanına, yeni bir sektörü deneyimlemek motive ediyor. Tek bir işe konsantre olmamızı söyleyen öğretilerin yerine, işini çeşitlendir öğretisi devreye giriyor…

Kadın girişimcilerin iş kurma ve iş geliştirme konusunda ne kadar istekli olduğunu da gözlemliyoruz. Aile şirketlerinin yönetenler, zamanında eğitimini almış başarılı da olmuş fakat farklı bir sektöre merakı olan kişileri farklı iş deneyimi yapmak isteyen girişimciler olarak görüyoruz. Örnek vermek gerekirse tekstil sektöründe olan iş insanı gıda sektörüne yatırım yapmak istiyor. Gıda sektöründe olan iş insanı hizmet sektöründe yatırım yapmak istiyor. Bu istekler olgunlaşma dönemi ile artarak hayata geçiyor. Çevik iş insanları için birçok işi bir arada yapma isteği olarak yorumlayabiliriz. Kurumsal firmaların ikinci ve üçüncü kuşak temsilcilerine baktığımızda, onlara vakfedilmiş markaların dışında kendi seçtikleri iş kolunda iş yapma isteği bireylerin kendini bulma coşkusu olarak tanımlayabiliyoruz. Franchise ekosistemi bu anlamda fırsatlara açık bir oluşum içinde … Kendi işini kurmak isteyen girişimciler dışında, kendi işinde çalışan başarı grafiği yüksek olan, fakat işini çeşitlendirmek isteyen, farklı sektörlere yatırım yapmak isteyen, başarılı girişimcilerin merceği altında… Bu dönemi iyi değerlendiren markasına yatırım yapan, iyi yöneten Franchise veren markalar bu dönemi iyi kullanmalı ve fırsatları değerlendirmelidir. Çapraz yatırım isteklerini iyi gözlemlemelidir.

Boş Pazar- boş piyasa mantığı daralan Dünya'da işini çeşitlendir, geleceğini çeşitlendir mottosu ile yaklaşan girişimcilere cevap verecek iş modellerini hayata geçirebilmek için uygun zaman belki şimdidir… İyi düşünelim, güzel düşünelim, kazanalım kazandıralım mantığı her zaman, her dönem geçerlidir. Üstelik bilgiye ulaşmanın daha kolay olduğu bu dönemde çok çok önemli… Markanızı büyütmek istiyorsanız İŞ'te bilinçli girişimci sizin gerçek iş ortağınızdır…

Advertorial Sondakika, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Sondakika İşini Çeşitlendirmenin En İyi Yöntemlerinden Biri: Franchising - Son Dakika

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