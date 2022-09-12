Yeni eğitim öğretim yılı başladı

İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz'ın Atatürk Anıt Alanı'na çelenk bırakması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
Emel Akçay Ortaokulunda ders başı yapılması HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde okul zilinin çalmasıyla öğrenciler ders başı yaptı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen programda anıta çelenk bıraktı.
Daha sonra Emel Akçay Ortaokulu'nda devam eden programda çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Programa, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da katıldı.
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