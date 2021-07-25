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Isla Fisher: Dünyanın en komik adamıyla yaşıyorum - Son Dakika

Isla Fisher: Dünyanın en komik adamıyla yaşıyorum

25.07.2021 08:30
Isla Fisher: Dünyanın en komik adamıyla yaşıyorum, System.String[]

? Yaratıcılık konusunda size kimler ilham verir?Farklı alanlarda farklı insanlar ilham veriyor.

? Yaratıcılık konusunda size kimler ilham verir?

Farklı alanlarda farklı insanlar ilham veriyor. Konu çocuk kitapları yazmaksa; etrafımdaki minik insanlardan, onların komik konuşmalarından ilham alıyorum. Filmlere gelince; oynadığım karakterin dayandığı kişiler ilham verebilir. Genel olarak ise en çok büyükannemden ilham alıyorum. Çocukken çok yakın olduğum biri. Onunla ilgili her şey ilham verici.

? Projeler sırasında eşiniz Sacha Baron Cohen ile görüşme konusunda sıkıntı yaşıyor musunuz? İkiniz de yoğun çalışıyorsunuz...

Bizde mesafe büyük hikaye... En son "Blithe Spirit"i geçen sene haziran ve temmuz aylarında İngiltere'de, Sussex'te çektik. Sacha işlerine küçük bir ara verdi ve benimle geldi.Genelde aynı anda çalışmıyoruz. "Blithe Spirit"i çekerken ilk kez denk geldik.

Isla Fisher: Dünyanın en komik adamıyla yaşıyorum

? Sacha, siz ve üç çocuğunuzu aynı evde düşününce, çok çılgın bir aile hayatı hayal ediyorum. Günlük hayatınızda ne kadar mizah var? Çocuklarınız da komedyen veya oyuncu olmak istiyor mu?

Çocuklarım adına konuşamam. Annelik en sevdiğim konu olsa da, onların gizlilik hakkına sahip olduklarını düşünüyorum. Komik olduklarını düşünüp düşünmedikleri hakkında konuşmak, onların kararı. Ben komediye değer verilen ve komedinin çok dikkat çektiği bir evde büyüdüm. İki öz erkek kardeşim, iki üvey kardeşim var ve ben büyürken evimizde her zaman değişim öğrencileri vardı. Annemin dikkatini çekmek için sürekli çeşitli şekillerde yarışıyorduk.

? Nasıl?

Değişim öğrencilerinden biri şaka yapıyordu diyelim. Onlar gibi olabilmek için kardeşlerim ve özellikle ben sürekli şaka yapardık. Babam görüp görebileceğin en komik insanlardan biri. Annemin de sert ve etkili bir zekası var. Komedinin kesinlikle takdir edildiği bir yerden geliyorum. Dünyanın en komik adamı Sacha ile yaşıyorum ve Sacha sayesinde her zaman gülüyorum. Kesinlikle çok şanslı hissediyorum. Hayat açıkçası çok zor, bu yüzden evinizde sizi güldüren birinin olması güzel.

Isla Fisher: Dünyanın en komik adamıyla yaşıyorum

Isla Fisher, 2010 yılında oyuncu Sacha Baron Cohen ile evlendi.

? Kitap yazdığınızı biliyorum. Peki sizin için hangi kitaplar önemli?

iPhone aldığımdan beri çoğu şeyi telefonumdan okuyorum. Haberleri telefonumdan takip ediyorum. Son zamanlarda kitapları da telefonuma indiriyorum. Artık geleneksel kitap okuma yapısıyla daha az evli olduğumu söyleyebilirim. Soruya dönersem, yalan söyleyemeyeceğim polisiye gerilim romanlarını seviyorum ama her şeyi de okurum.

? Yazdığınız çocuk kitaplarıyla ilgili projeleriniz var mı?

Kitaplarımı Nickelodeon için uyarlıyorum. Harika bir ekibim var. İnanılmaz yaratıcı fikirlere sahip animatörlerle tanışmak çok harika. Şu anda farklı bir çocuk kitabı yazıyorum. Kendi çocuklarım beni dinlemediğinde onlar yatmadan önce seslendirme yapıyorum. Onların dikkatini çekmek için elimde kalan son kozlardan biri hala seslendirme. (Gülüyor)

? Komedyenlerin büyük acılar çektikten sonra yaşadıklarından gülerek çıkmanın bir yolunu bulduklarında komediye yöneldiklerini öne süren bir teori var. Siz ve Sacha için de bu teori geçerli mi?

Bu teoriyi hiç duymadım. Komedi yeteneğinin hep doğuştan olduğunu düşünmüşümdür. Bir keresinde komedyenlerin ailenin en genç üyesi olma olasılığının daha yüksek olduğunu varsayan bir kitap okumuştum. Gerçekten de çoğu stand-up'çı tek çocuk. Komedi yazarları ise genelde ortanca çocuk.

? Eşinizle birbirinize gelen senaryoları okuyup tavsiyelerde bulunur musunuz?

Kesinlikle birbirimize tavsiyelerde bulunuyoruz. Ben sık sık Sacha'ya fikirlerini sorarım, çünkü biriyle yaşadığınızda o sizin seslendirme tahtanız, yansımanız oluyor. Sacha'nın fikirlerine değer veriyor ve saygı duyuyorum. Benim oynayabileceğim karakterlere çok iyi bakıyor. Bazen oynamaktan korkabiliyorum. O durumda "Bu rolü başaracağını düşünüyorum" diyen Sacha oluyor. Yanınızda size bu itici gücü verecek birinin olması müthiş. Ben de kesinlikle onun projelerini okumayı seviyorum. Her zaman vaktim olmuyor ama mümkün olduğunca okumaya çalışıyorum.

PANDEMİDE KOCAMIN HARİKA BİR BALIK ŞEFİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM

? Pandemi dönemini sormadan olmaz. Sizin için nasıl geçti bu süreç?

Açıkçası benim için Covid'in olumsuz yönlerine odaklanmamak çok zordu. Fakat her şeye rağmen olumlu olduğunu düşündüğüm şeylere odaklanmaya çalıştım. Yani daha yavaş tempoda bir hayat ve daha fazla aile zamanı... Karantina günlerini güvenli şekilde geçirebilecek kadar şanslıydık. Çok kitap okudum ve herkes gibi ev tadilatları yaptım. Ama dördüncü sınıf öğrencisini mükemmelleştirdiğimi söyleyemem. Uzaktan eğitim sırasında matematik becerilerimin kötüleştiğini söyleyebilirim.

Karantina döneminde kocamın da harika bir balık şefi olduğunu öğrendim. Balığı harika marine ediyor. Ben denediğimde asla aynı olmuyor. Eskiden çok fazla spagetti sosu yapardı, şimdi balıklara ilgili. Barbekü, ızgara ve marine etmek Sacha'dan sorulur. Covid hikayemizi böyle özetleyebilirim.

HAYALİM BİR GÜN MUSCAT'A GERİ DÖNMEK

? Umman'da doğdunuz, değil mi?

O kadar karmaşık bir kültürel kimliğim var ki... Umman'da doğdum ve ben 1 yaşındayken İngiltere'ye taşındık. Sonra Avustralya'ya göç ettim. Şimdi Avustralya ve Amerika arasında yaşıyorum.

? Anneniz ve babanız İskoç ama...

Evet. Ortadoğu'da, İsrail'de akrabalarım var. Babam Almanya'da, annem de Yunanistan'da yaşıyor. Bu yüzden kendimi çok uluslararası buluyorum. ve kesinlikle doğum yerimle bir bağlantı hissediyorum. Hayalim, günün birinde Muscat'a (Maskat) geri dönmek. Muscat adında bir şehirde doğdum, bir savaş şehri. Bir evde doğmuşum. Umarım bir gün Muscat'a ailemi götürüp orada kaliteli zaman geçirebilirim.

Isla Fisher: Dünyanın en komik adamıyla yaşıyorum

FARKLI ÇAĞDAN BİR KOMEDİ

? "Blithe Spirit"e gelelim... Bu tür mizah hakkında neler düşünüyorsunuz?

Bu filmdeki komedi, farklı bir çağdan ve karmaşık aksiliklerle dolu. Hikaye, kahramanlar için bir tür eziyete hizmet ediyor. Saçmalık gibi değil mi? (Gülüyor) 20'li yıllardan kalma bir Fransız komedisi gibi. Bugün alıştığımızdan tamamen farklı bir tarz. Tercih ediyor muyum diye sorarsan, çok sevimli, çok tatlı, çok yalın buluyorum. Bütün şakaları, bütün dil şakalarını seviyorum. Ama ben modern komedi hayranıyım. Örneğin Dave Chappelle'in stand-up'larını seviyorum. Aslında tüm farklı komedi tarzlarını takdir eden biriyim.

? Diğer filminiz "Godmother"ı da konuşalım...

Yönetmen kadın, yapımcı kadın, Disney'deki yöneticilerimiz kadındı. Sette kadın dostu bir deneyim yaşamak harikaydı. Filmde iyi bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum. Hayatta kendi istediğiniz sonları yaratmanın bir yolunun olduğunu düşünüyoruz. Hayatımızın nasıl olması gerektiğine dair bir sabit fikirle evli olmak zorunda değiliz. Mutluluğu kişiselleştirebiliriz ve bu bir elbise, bir prens ve bir kale içermek zorunda değil.

Isla Fisher: Dünyanın en komik adamıyla yaşıyorum
"Blithe Spirit" filminde Dan Stevens ve Isla Fisher başrolde.

HER ZAMAN ROMANTİK BİRİ OLDUM

? Evde bolca komedi var, peki ya romantizm?

Büyürken hiçbir zaman romantik bir evlenme teklifi ya da düğün hayali kurmadım. Hayatımı hep açık bir kitap tarzı yaşadım. Hayalini kurmadım ama her zaman evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğimi biliyordum. ve her zaman romantik biri oldum. Aşk romanlarını, romantik komedileri, Enrique Iglesias'ın ve Stevie Wonder'ın romantik şarkılarını hep sevmişimdir.

? Peki Sacha'nın yaptığı romantik bir sürpriz var mı?

Kocam en fantastik adamlardan biri... 40'ıncı doğum günümde Katy Perry'nin şarkısını söyledi ve ondan benim için söylemesini istedi. Katy de tatlılıkla kabul etti. 30'uncu doğum günümde de annem dahil olmak üzere 12 arkadaşıma Los Angeles'ta tepede gün batımında at gezisi ve sonrasında akşam yemeği organize etmişti.

Isla Fisher: Dünyanın en komik adamıyla yaşıyorum

Sacha Baron Cohen, Isla Fisher, England, Kitap, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Isla Fisher: Dünyanın en komik adamıyla yaşıyorum - Son Dakika Magazin


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