İsmet Taşdemir Sivasspor'un Başında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İsmet Taşdemir Sivasspor'un Başında

İsmet Taşdemir Sivasspor\'un Başında
11.02.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör İsmet Taşdemir, Sivasspor'u şampiyonluğa taşımak için seferber olacaklarını belirtti.

SİVASSPOR'un teknik direktörlük görevine getirdiği İsmet Taşdemir, " Sivasspor'u en kısa sürede layık olduğu yere getirmenin peşine düşeceğiz. Sivasspor'un hedefi her zaman nerede olursa olsun şampiyonluktur. Süper Lig'e tekrar geri dönmektir" dedi.

Sivasspor'un dün resmi sözleşme imzaladığı teknik direktör İsmet Taşdemir, takımın başında ilk antrenmana çıktı. Taşdemir antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Daha önce yardımcı antrenör olarak görev aldığı Sivasspor'a 16 yıl sonra yeniden gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Taşdemir, "16 yıl sonra burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Sivasspor camiası çok büyük bir camia. Özellikle Süper Lig'de geçmişi olan bir camia. Evet son dönemlerde sonsuzluklar yaşadı. Bir alt lige düştü. Bu sene de bir istediği sonuçları alamadı. Sonuçta bu noktaya geldi. Bir araya gelip kader birlik deliği yaptık. Bundan sonraki mücadelemizi, hırsımızı inşallah Sivassporumuzu layık olduğu yere ne kadar sürede getirebilirizin peşine düşüp en iyi şekilde camiamızı temsil etmek, camiamızı bir oyun ve mücadele örneği göstermek. Şu andaki amacımız bunlar. Bunlar için geldik, bugün de bismillah deyip başlıyoruz" şeklinde konuştu.

'YAPABİLDİĞİMİZ MÜCADELENİN EN ÜST SEVİYESİNİ VERMEK İSTİLORUZ'

Ligin bitimine 14 hafta kaldığını hatırlatan Taşdemir, "Önümüzdeki bir hafta üç maç oynayacağız. Dolayısıyla çok kısa sürede lig bitecek. Ama oyuncu grubunu tanıyor muyuz, evet tanıyoruz. Bu camianın içerisindeyiz. Diğer takımları da çok seyrettik. Hepsinin özelliklerini biliyoruz ve özelliklerinin altında olan oyuncular olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla o oyuncuların o özelliklerini yukarı çekmek kısa sürede yapabildiğimiz mücadelenin en üst seviyesini vermek. Taraftarımızın istediği camiamızın istediği, bizlerin istediği, yönetimimizin istediği, sahadaki takım olgusunun mücadele olgusunu en üst seviyeye göstermek için çalışmalarımıza bugün başladık ama takdir edersiniz ki evet bütün oyuncuları tanıyoruz, biliyoruz. Bir geçmişleri var. Bir çalışmışlıkları var. Tam olarak nerede, ne kadar örtüşeceğiz? Normalde bunların hepsinin bir zamana ihtiyacı var ama bizim bu zamanımız yok. Bizim en kısa sürede, iki gün sonra maçımız var. Biz her şeyi halledip o maça hazırlanıp, çıkmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

'SİVASSPOR'UN HEDEFİ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUKTUR'

Hedefleri konusundaki soru üzerine Taşdemir, "Sivasspor'un hedefi her zaman nerede olursa olsun şampiyonluktur. Süper Lig'e tekrar geri dönmektir. Ama bazı gerçekleri de göz ardı etmememiz gerekiyor. Şu anda takımımız 14'üncü. Ligin bitimine 14 hafta var. Playoffa 7 puan var. Ama bir tane rakibimiz yok. Yaklaşık 6-7 tane rakibimiz var. Bunların hepsini ne kadar sürede alt edebiliriz? Orası biraz soru işareti açıkçası. Biraz zamanla çalışıp, takımımızda belli bir noktaya geldikten sonra bir şeyler daha da netleşecek ama bizim buraya geliş amacımız evet en kısa sürede bu sene olabilirse bu sene, bu sene çok zor gibi gözüküyor. Gerçekçi bakıyorum olaya. En kötü önümüzdeki sene çok daha hazır. Şampiyon olabilecek bir takımı ortaya çıkartabilmek" ifadelerini kullandı.

'HERKESTEN DESTEK BEKLİYORUM'

Sivasspor ile sezon başında da görüştüğünü ama kısmetin bugüne olduğunu belirten Taşdemir, "Gaziantep'ten ayrıldıktan sonra bizle iletişim kurmak isteyen, bizimle görüşmek isteyen çok takım oldu. Sivasspor'un sadece bizim ilk çalıştığımız yer olması itibariyle değil. Sivasspor camiasının bence Türk futbolu için çok önemli bir yerde olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Sivasspor camiasında çalışmak benim için her zaman onur ve gururdur. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Biraz geç oldu. Bu benden de kaynaklı olabilir. Çünkü sezon başı da bir görüşmemiz oldu ama o zamanki benim hedeflerim farklıydı. Dolayısıyla bugün nasip oldu. Bugünse bugündür, bugünden itibaren çalışmalarımıza başladık. Devam edeceğiz. Buradan tek istediğim şey, evet sıkıntılı bir periyodu geride bıraktık. Bundan sonra da 14 maçımız var. 14 maçı gelin hep beraber taraftarlarımızla, oyuncularımızla, yönetimimizle, basınımızla hep beraber kucaklaşalım. Hep beraber birlik olalım. Tabii ki kötü oynayacağımız zamanlar olacak. Eksik yaptığımız, benim yanlış kadro tercihleri yaptığım zamanlar olacak. Ama birbirimizin hatalarını kabul edip, Sivasspor'u en kısa sürede layık olduğu yere getirmenin peşine düşeceğiz. Buradan da basınımızdan da, taraftarımızdan da yönetimimizden de herkesten destek bekliyorum. Oyuncularım adına, takımım adına. İnşallah biz birlik olursak bizi kimsenin yıkacağını düşünmüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, İsmet Taşdemir, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmet Taşdemir Sivasspor'un Başında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu
Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti Trafikte çekiciye tepki yağdı Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti! Trafikte çekiciye tepki yağdı
Netanyahu’nun uçağı UCM’ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı
ABD’li bakan Epstein iddialarını kabul etti ABD'li bakan Epstein iddialarını kabul etti
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
CHP’li Mustafa Sarıgül’den Meclis’te Erzincan için yeni isim teklifi CHP'li Mustafa Sarıgül'den Meclis'te Erzincan için yeni isim teklifi
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler

16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
16:19
Dursun Özbek müjdeyi verdi RAMS Park için yeni hamle
Dursun Özbek müjdeyi verdi! RAMS Park için yeni hamle
16:07
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı
15:28
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
15:18
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması iddiası
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:37
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:19
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
13:51
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi’ye bıraktı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı
13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:38:47. #7.11#
SON DAKİKA: İsmet Taşdemir Sivasspor'un Başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.