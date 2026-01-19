İspanya'da Tren Kazası: 39 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

İspanya'da Tren Kazası: 39 Ölü

İspanya\'da Tren Kazası: 39 Ölü
19.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Málaga-Madrid seferi yapan tren raydan çıkarak çarpıştı, en az 39 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın güneyinde raydan çıkan yüksek hızlı tren karşıdan gelen trenle çarpıştı, en az 39 kişi hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı.

Yetkililer bunun, ülkede son yıllarda yaşanan en kötü demiryolu kazası olduğunu söylüyor.

Málaga'dan Madrid'e giden bir trenin vagonları raydan çıktı ve karşı şeride geçerek Córdoba şehri yakınlarındaki Adamuz'da karşı yönden gelen bir trenle çarpıştı.

Her iki trende toplam 400 yolcu ve personel bulunduğu belirtildi.

En az 73 kişi hastaneye kaldırıldı ve 24'ünün ağır yaralı olduğu, aralarında dört çocuk bulunduğu aktarıldı.

İspanya Ulaştırma Bakanı Óscar Puente, olayı "son derece garip" olarak nitelendirdi, soruşturma başlatıldı.

Kazanın sebebi henüz bilinmiyor.

Puente, uzmanların da kazadan dolayı son derece şaşkın olduklarını söyledi.

Çarpmanın şiddetiyle karşıdan gelen trenin vagonlarının bir sete itildiğini, ölenlerin ve yaralananların çoğunun, Madrid'den Huelva'ya giden ikinci trenin ön vagonlarında olduğunu da sözlerine ekledi.

Demiryolu şirketi Adif, çarpışmanın, trenin yerel saatle 18.40'ta Madrid'e doğru yola çıktıktan yaklaşık bir saat sonra, düz bir hatta raydan çıkması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Madrid ile Córdoba, Sevilla, Malaga, Huelva, Cadiz, Algeciras ve Granada arasında yüksek hızlı trenlerin birkaç gün süre ile askıya alındığı belirtildi.

İtalyan demiryolu şirketi Ferrovie dello Stato'nun bir sözcüsü Reuters'a yaptığı konuşmada, kazaya karışan trenin, saatte 400 km hıza ulaşabilen bir Freccia 1000 olduğunu söyledi.

Kurtarma ekipleri vagonların içinde sıkışan insanları kurtarmanın zorlaştığını belirtti.

Trenlerden birinde bulunan RTVE muhabiri Salvador Jimenez, çarpmanın "deprem" gibi hissettirdiğini söyledi.

Jimenez, "İlk vagondaydım. Bir an deprem gibi hissettim ve tren gerçekten raydan çıkmıştı" dedi.

Olay yerinden gelen görüntülerde, bazı vagonların yan yatmış olduğu görülüyor.

Kurtarma ekiplerinin, devrilen tren kapılarından ve pencerelerinden insanları çıkarmak için trene tırmandıkları görülüyor.

Málaga'dan kalkan tren seferini işleten şirket Iryo, ilk raydan çıkan trende yaklaşık 300 yolcu bulunduğunu, devlet şirketi Renfe tarafından işletilen diğer trende ise yaklaşık 100 yolcu olduğunu söyledi.

2013 yılında İspanya'nın kuzeybatısındaki Galiçya'da 80 kişinin ölümüne ve 140 kişinin yaralanmasına neden olan bir yüksek hızlı tren kazası yaşanmıştı.

Olayda yine tren raydan çıktı.

İspanya'nın yüksek hızlı demiryolu ağı, Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci ağı ve ülke genelinde 50'den fazla şehri birbirine bağlıyor.

Kaynak: BBC

Tren Kazası, Güvenlik, İspanya, Ulaşım, Madrid, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'da Tren Kazası: 39 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Beşiktaş’a Ndidi’den kötü haber Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber! Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu
Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı

12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:33
Bütün dünya onu konuşuyor Dev finale yedek kaleci damgasını vurdu
Bütün dünya onu konuşuyor! Dev finale yedek kaleci damgasını vurdu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
11:26
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı
11:16
Aslan transferde ilk bombayı patlattı İşte anlaşmanın detayları
Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları
10:50
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel’den olay hamle
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den olay hamle
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
10:39
Dananın kuyruğu kopuyor N’Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek
10:06
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
09:09
Komşuda tarihi an Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:25:32. #7.11#
SON DAKİKA: İspanya'da Tren Kazası: 39 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.