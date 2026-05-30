İspanyol bayrağı yere düştü, Kral VI. Felipe hiç bir şey yapamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanyol bayrağı yere düştü, Kral VI. Felipe hiç bir şey yapamadı

30.05.2026 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya’da düzenlenen Silahlı Kuvvetler Günü askeri geçit töreninde, milli marş çalındığı sırada büyük bir şanssızlık yaşandı. Göndere çekilen dev İspanya bayrağı, makaranın kırılması sonucu yere düştü. O esnada asker selamında olan Kral VI. Felipe, protokolden dolayı yerinden kıpırdayamadı ancak yüz ifadesiyle derin şaşkınlığını gizleyemedi. Prenses Leonor'un ilk kez başkanlık ettiği ve olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşların iptal edildiği tören, bu anlarla hafızalara kazındı.

İspanya’da düzenlenen Silahlı Kuvvetler Günü askeri geçit töreninde, milli marşın çalındığı sırada büyük bir şanssızlık yaşandı. Göndere çekilen dev İspanya bayrağı, direğin makarasının kırılması sonucu bir anda yere düştü. O esnada asker selamında olan İspanya Kralı VI. Felipe, her saniyesine tanıklık ettiği bu şanssız an karşısında saygı duruşunda olması nedeniyle yerinden kıpırdayamadı ancak donakalan yüz ifadesi ve bakışları törendeki derin şaşkınlıkla üzüntüyü her yönüyle anlattı.

PRENSES LEONOR’UN İLK BAŞKANLIK HEYECANI GÖLGEDE KALDI

Barselona'nın Vigo şehrinde cumartesi günü gerçekleştirilen dev organizasyon, İspanya Kraliyet Ailesi için ayrı bir önem taşıyordu. 3.700 asker, 70'ten fazla uçak, 109 araç ve 32 motosikletin katıldığı bu görkemli Silahlı Kuvvetler Günü askeri geçit törenine, Prenses Leonor ilk kez başkanlık ediyordu. Ancak tören, askeri gücün büyüklüğü veya Prenses’in bu ilk deneyimi ile değil, İspanya milli marşı çalınırken göndere çekilen bayrağın yere düşmesiyle hafızalara kazındı.

İspanyol bayrağı yere düştü, Kral VI. Felipe hiç bir şey yapamadı

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: MAKARA KIRILDI

İspanya Savunma Bakanlığı kaynaklarının Efe haber ajansına aktardığı bilgilere göre, resmi sembolün yere düşmesine direğin tepesindeki makara mekanizmasının kırılması neden oldu. Yaşanan kazanın ardından Kral Felipe VI, duruma hızlıca müdahale edilmesini isteyerek düşen bayrağın derhal Kraliyet Muhafızları’na ait başka bir bayrakla değiştirilmesi talimatını verdi.

KRAL SELAMDA KAHROLDU, SOSYAL MEDYA İRONİYLE SALLANDI

Görüntülerde, milli marş eşliğinde asker selamı veren Kral Felipe’nin, bayrağın saniyeler içinde aşağı kayışını çaresizce izlediği anlar kameraya yansıdı. Resmi protokol gereği saygı duruşunu bozmayan ve heykel gibi yerinde sabit kalan Kral'ın, tören boyunca yüzüne yansıyan şoke olmuş ve gergin ifadesi gecenin en çok konuşulan detayı oldu.

İspanyol bayrağı yere düştü, Kral VI. Felipe hiç bir şey yapamadı

Kaza kısa sürede sosyal medyada da büyük tartışma yarattı. Eski Katalonya lideri Carles Puigdemont, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ironik bir tweet’te "İspanya'nın bayrağı düştü" ifadesini kullanarak olaya göndermede bulundu.

AKSİLİKLER PEŞ PEŞE GELDİ: UÇUŞLAR VE PARAŞÜT ATLAYIŞI İPTAL

Törendeki tek şanssızlık bayrağın düşmesi olmadı. Vigo şehrinde aniden bastıran kötü hava koşulları nedeniyle, gökyüzünde İspanyol bayrağının renklerini taşıyan dumanlarla hava geçit törenine başlangıç yapması planlanan savaş uçaklarının uçuşu tamamen iptal edildi. Aynı olumsuz hava şartları yüzünden halkın merakla beklediği paraşütçü birliğinin özel atlayış gösterisi de gerçekleştirilemedi. Tüm bu aksiliklere rağmen tören, yeni bayrağın çekilmesi ve kara birliklerinin geçişiyle tamamlandı.

İspanya, Tören, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İspanya İspanyol bayrağı yere düştü, Kral VI. Felipe hiç bir şey yapamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Emre Altuğ’dan eski eşi Çağla Şıkel’in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı’ anlayışını hayata geçiriyoruz Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı' anlayışını hayata geçiriyoruz
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

22:29
ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı
ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı
22:23
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
22:02
Yok böyle bir final Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımı penaltılar belirledi
Yok böyle bir final! Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı penaltılar belirledi
22:01
Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul’da sahneye çıktı
Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul'da sahneye çıktı
21:17
Şampiyonlar Ligi finalinde silahlı polisler görev yaptı
Şampiyonlar Ligi finalinde silahlı polisler görev yaptı
21:12
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’den Özgür Özel’e destek
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e destek
20:53
Paris savaş alanına döndü Onlarca taraftar gözaltına alınıyor
Paris savaş alanına döndü! Onlarca taraftar gözaltına alınıyor
20:50
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok’a koyan anne tutuklandı
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok'a koyan anne tutuklandı
20:43
Dembele’nin penaltısından sonra Paris tribünleri alev aldı
Dembele'nin penaltısından sonra Paris tribünleri alev aldı
20:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Göz yummayacağız“ çıkışına rest
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Göz yummayacağız" çıkışına rest
20:00
Özgür Özel’den, İsmet İnönü’nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
Özgür Özel'den, İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
19:43
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 23:42:49. #7.13#
SON DAKİKA: İspanyol bayrağı yere düştü, Kral VI. Felipe hiç bir şey yapamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.