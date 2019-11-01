Son Dakika Haberleri: Isparta 32 Spor Teknik Patronu Şengün: "12. adama ihtiyacımız var"
Son Dakika Spor Isparta 32 Spor Teknik Patronu Şengün: '12. adama ihtiyacımız var'

Isparta 32 Spor Teknik Patronu Şengün: "12. adama ihtiyacımız var"

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup'ta 'Şampiyonluk' parolası ile mücadele veren Isparta 32 Spor'da, gözler hafta sonundaki Konya Ereğlispor maçına çevrildi.

Isparta 32 Spor Teknik Patronu Şengün:

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup'ta 'Şampiyonluk' parolası ile mücadele veren Isparta 32 Spor'da, gözler hafta sonundaki Konya Ereğlispor maçına çevrildi.


Isparta Atatürk Stadı'nda 3 Kasım 2019 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.


Karşılaşmayı İzmir Bölgesinden Berk Çekal, Yaşar Can Daşdelen, Ayşenur Karakoç ve Ege Tünak isimli hakemler yönetecek.


Diğer yandan, Isparta 32 Spor'un henüz birkaç gün önce göreve başlayan yeni Teknik Direktörü Hasan Şengün, Konya Ereğlispor maçıyla çıkışa geçeceklerini belirterek, "Isparta, profesyonel ligi hak ediyor. Yaklaşık 3 yıl önce en büyük gücümüz taraftarımızdı, 10 binin üzerinde taraftarımız maça geliyordu. Bu ilginin, maç kazandıkça daha da artacağına inanıyorum. Taraftarımızdan isteğimiz, bizi son dakikaya kadar desteklemeleri. Ereğlispor maçında '12. Adam'a ihtiyacımız var. Futbol taraftarla güzel" dedi.


BAL 7. Grup'ta haftanın diğer maçlarında lider Manavgat Belediyespor, Burdur MAKÜ ile deplasmanda karşılaşacak.


Grup ikincisi Alanya Kestelspor, Kepez Belediyespor'u ağırlarken, Karaman Belediyespor ise Sarayköy Belediyespor'u kendi saha ve seyircisi önünde konuk edecek.


Ortaca Belediyespor'un Akşehirspor'u ağırlaylacağı karşılaşmalarda, son olarak Yatağanspor ise Bucak Belediye Oğuzhanspor'u misafir edecek. - ISPARTA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:42 Kaynak: İHA
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