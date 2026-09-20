İsrail bağlantılı şebekeye operasyonda skandal detay: Moral olsun diye uyuşturucu ve dansözlü partiler düzenlemiş

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) deşifre ettiği İsrail bağlantılı uluslararası forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik İstanbul'da dev bir operasyon düzenlendi.

31 firmaya ait 40'tan fazla adrese yapılan baskınlarda İsrailli elebaşları gözaltına alınırken, şebekenin çalışanların moralini yüksek tutmak ve vurgunun devamını sağlamak amacıyla ofislerde uyuşturucu, fuhuş ve dansözlü eğlence partileri düzenlediği ortaya çıktı.

MİT VE EMNİYETTEN 40’I AŞKIN ADRESE ORTAK OPERASYON

MİT’in titiz takibi sonucu Türkiye ayağı ortaya çıkarılan İsrail merkezli uluslararası forex dolandırıcılığı çetesi çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Eylül'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 31 şirkete ait 40’ı aşkın adrese baskın yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu.

İSRAİLLİ YÖNETİCİLER DAHİL 200’DEN FAZLA GÖZALTI

Baskın yapılan adreste örgütün tepe yönetiminde yer alan kritik isimler de hedef alındı. Yapılan özel operasyonlarla İlker Robert Hason, Karolin Levi Hason ve Amit Ygal gibi dolandırıcılık ağının üst düzey yetkilisi olduğu belirlenen İsrail uyruklu şahısların yanı sıra 200’den fazla şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen dijital materyallerin ilk incelemesinde şebekenin çalışma yöntemlerine dair skandal detaylara ulaşıldı.

ÇALIŞANLARA OFİSTE DANSÖZLÜ VE UYUŞTURUCULU MOTİVASYON

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; mağdurları dolandırmakla görevlendirilen çağrı merkezi çalışanlarının performansını ve moralini yüksek tutmak için akılalmaz yöntemlere başvurulduğu saptandı. İsrailli yöneticilerin, çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla doğrudan çalışma alanlarına dansöz getirtip oynattıkları, ayrıca düzenli olarak uyuşturucu ve fuhuş partileri tertip ettikleri belgelendi.