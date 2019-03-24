Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

1 saat önce

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin doğu sınırı yakınlarına iki hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı, System.String[]
İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin doğu sınırı yakınlarına iki hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin yapıldığı bölgeye iki hava saldırısı gerçekleştirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırı nedeniyle ölü ya da yaralı bilgisi paylaşmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Refah'ın doğusunda Hamas'a ait iki gözetleme noktasının hedef alındığı ifade edildi.

Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna dün İsrail uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve İsrail tarafına yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:52 Kaynak: AA

Gazze, İsrail, Güncel
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