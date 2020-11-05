İsrail'e verdiği onca desteğe rağmen Yahudiler, Trump'a sırt çevirdi - Son Dakika

İsrail'e verdiği onca desteğe rağmen Yahudiler, Trump'a sırt çevirdi

05.11.2020 20:59

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımasının yanı sıra Yahudilere verdiği onca desteğe rağmen beklediği karşılığı göremedi. Başkanlık seçiminde Yahudilerin yüzde 63'ü oyunu Demokrat aday Joe Biden'a verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e verdiği tüm desteğe rağmen seçimlerde Yahudilerin yüzde 63'ü oyunu Joe Biden'a verdi.

İsrail Demokrasi Enstitüsünce gerçekleştirilen ankette ABD'deki diğer azınlık grubu Yahudi seçmenin sandıktaki tercihi soruldu. Anket sonuçlarına göre, Yahudi seçmenin yüzde 63'ü Biden'a, yüzde 17 oranında da Trump'a oy verdi.

BİDEN İKTİDARA GELİRSE İLİŞKİLER ZAYIFLAYABİLİR

Ankete ilişkin bilgilendirmede, Amerikalı Yahudilerin yüzde 42'sinin, Biden'ın iktidara gelmesi durumunda ABD-İsrail ilişkilerinin zayıflayacağını düşündüğüne de işaret edildi.

TRUMP'IN İSRAİL'E YAPTIĞI JESTLER

15 Eylül'de ABD'nin başkenti Washington'da, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail arasında siyasi ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin bir anlaşma imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen törende, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani hazır bulunmuştu.

İsrail, BAE ve Bahreyn ile birer normalleşme anlaşması imzalarken, 3 ülke "Abraham Accords (İbrahim Anlaşması)" adı verilen metne de ortak imza atmıştı.

TRUMP ORTA DOĞU BARIŞ PLANI'NI DUYURMUŞTU

Trump geçtiğimiz ocak ayında, 'yüzyılın planı' dediği yeni Ortadoğu Barış Planı'nı İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte tanıtmış ve Küdüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olacağını duyurmuştu.

Planda Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olması öngörülüyor. Filistin'e 'koşullu' bir bağımsız devlet öngörülüyor, koşulların yerine getirilmesi için 4 yıllık bir süre tanınıyor.

İSRAİL'İN GOLAN TEPELERİNİ İŞGALİNİ TANIMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump 21 Mart 2019'da, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza atmıştı.

Trump, yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAK TANIMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump 6 Aralık 2017, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Trump'ın bu kararının ardından Telaviv'de bulunan ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşınmıştı.

İsrail'e verdiği onca desteğe rağmen Yahudiler, Trump'a sırt çevirdi

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Son Dakika Dünya İsrail'e verdiği onca desteğe rağmen Yahudiler, Trump'a sırt çevirdi - Son Dakika Dünya


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