İsrail Gazze'de çadırları vurdu! Filistinlinin feryadı yürek yaktı - Son Dakika
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İsrail Gazze'de çadırları vurdu! Filistinlinin feryadı yürek yaktı

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İsrail Gazze\'de çadırları vurdu! Filistinlinin feryadı yürek yaktı
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5 yorum
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İsrail Gazze\'de çadırları vurdu! Filistinlinin feryadı yürek yaktı
Haber Videosu

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırının ardından bir Filistinlinin yaşadığı çaresizlik kameralara yansıdı. Saldırıda kaldığı çadır yanan Filistinli, "Çadırlarımızı bile vuruyorlar. Biz nereye gidelim?" sözleriyle yaşadıklarına isyan etti. Sığınacak bir yer arayan Filistinlinin feryadı, Gazze'de devam eden saldırıların siviller üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyine yeni bir saldırı düzenledi. Saldırıda çadırı yanan bir Filistinlinin çaresizliği ve yardım çığlığı görüntülendi.

İSRAİL'İN SALDIRISINDA FİLİSTİNLİNİN ÇADIRI YANDI

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırı, bölgede yaşam mücadelesi veren Filistinlileri bir kez daha etkiledi. Saldırının ardından bir Filistinlinin kaldığı çadırın yandığı, yaşadığı çaresizliğin ise kameralara yansıdığı bildirildi. Saldırıda çadırını kaybeden Filistinli, yaşadıklarına tepki göstererek nereye gideceklerini sordu. Görüntülerde, barınma imkanını kaybetmenin yarattığı çaresizlik öne çıktı. 

İsrail Gazze'de çadırları vurdu! Filistinlinin feryadı yürek yaktı

"ÇADIRLARIMIZI BİLE VURUYORLAR. BİZ NEREYE GİDELİM?"

Saldırının ardından kaydedilen görüntülerde, çadırı yanan Filistinlinin sözleri dikkat çekti. Yaşadığı duruma isyan eden Filistinli, "Çadırlarımızı bile vuruyorlar. Biz nereye gidelim?" diyerek içinde bulunduğu çaresizliği dile getirdi. Bu sözler, Gazze'de saldırılardan korunmaya çalışan sivillerin karşı karşıya kaldığı barınma sorununu da ortaya koydu. Çadırının yanmasının ardından nereye sığınacağını sorgulayan Filistinli, yaşadığı kaybı birkaç kelimeyle anlattı. 

İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı! O anlar kameradaİsrail'den Gazze'ye yeni saldırı! O anlar kamerada
Okurların en beğendiği yorum

“Nerede garantör ülkeler nerede müslüman ülkeler yazık”

Tüm yorumlar (5)
Gazze ŞeridiFilistinİsrailDünyaGazzeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (5)

  • Kubilay Durna Kubilay Durna:
    Nerede garantör ülkeler nerede müslüman ülkeler yazık 3 0
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    hani Türkiye her zamanki gibi söylesene. Kınıyorum. Rabbim İsrail’i kahretsin Müslümanlara yardım etsin inşallah 0 0 Yanıtla
  • ALİÇO null ALİÇO null:
    bizimkilerde anca seyrederler umurlarında değil ki konuşmayla olmaz bu işler 0 0 Yanıtla
  • Murat denizli Murat denizli:
    surıyeliler gtsin filistinli kardeslerimiz geldin pkklılarıfs madem anlastınız yerlestırın gazzeye istaille savassınlar 0 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    kinamak Dan basimizi kaldiramiyoruz 0 0 Yanıtla
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