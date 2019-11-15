Katılımcılardan detay görüntüler

Gıyabi cenaze namazından detay görüntüler

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı'nın konuşması İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı, gıyabi cenaze namazı kılındı

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Bolu'da Anadolu Gençlik Derneği üyelerince İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı

Kocaeli

Kocaeli'de, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Fevziye Camisi'nde kılınan namazın ardından basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı, İsrail'in hafta içerisinde İslami Cihad Hareketi'nin komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediğini, saldırı da Baha Ebu'l Ata ve eşi Esma Ebu'l Ata şehit olduğunu söyledi.

İsrail'in abluka altından tuttuğu Gazze'yi bombalamaya devam ettiğini, 34 Filistinlinin şehit olduğunu ve 200 kişinin de yaralandığını aktaran Halıcı, "İslam ülkelerinin ABD'yle olan bağımlılık ilişkileri İsrail konusunda ciddi adımlar atılmasına engel olmaktadır. İsrail ne sivil toplum kuruluşların basın açıklamalarından, ne de hükümetlerin kınamalarından rahatsız olmaktadır." diye konuştu.

Halıcı, her platformda Filistin halkına ve Filistin mücadelesine destek vermeye devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İsrail ve Siyonizm karşıtı tüm hareketlerin daha etkin ve daha organize olması için çaba sarf etmeliyiz. Tüm İslam ülkelerindeki hükümetleri İsrail konusunda daha sahici adımlar atmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gıyabi cenaze namazına AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da katıldı.