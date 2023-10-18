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İsrail, uyduruk bir harita ile kendini aklamaya çalışıyor - Son Dakika

İsrail, uyduruk bir harita ile kendini aklamaya çalışıyor

Son Güncelleme: 18.10.2023 16:18

İsrail, dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Binlerce insanın güvenli olduğu gerekçesiyle sığındığı hastanede en az 471 kişi yaşamını yitirdi. Dünyayı ayağa kaldıran bu katliam sonrası savunmaya geçen İsrail ordusu, Filistinli İslami Cihad grubunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nden attığı bir roketin hastaneye isabet ettiğini öne sürdü. İsrail ordusu, radar sistemlerine dayandığını öne sürdüğü bir de harita grafiği paylaştı.

İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin İslami Cihad tarafından vurulduğunu iddia ederek bunu kanıtladığını ileri sürdüğü bir radar haritası grafiği paylaştı.

İsrail ordusu, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Filistinli İslami Cihad grubunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nden attığı bir roketin menziline ulaşmakta başarısız olup kısa mesafedeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne isabet ettiğini savundu. İsrail ordusu radar sistemlerine dayandığını öne sürdüğü harita grafiğinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roket güzergahlarını kanıtladığını iddia etti.

Uyduruk bir harita paylaşan İsrail, Gazze'deki hastane saldırısından Filistin İslami Cihad örgütünü sorumlu tuttu

EN AZ 471 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 471 kişi hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler (BM), saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulunmuştu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yüzlerce Filistinlinin ölümüne sebep olan hastane saldırısını "dehşetle karşıladığını" belirterek, "Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hastaneler ve tıbbi personel, uluslararası insani hukuk koruması altındadır." vurgusunu yapmıştı.

"SORUMLULUKTAN KAÇMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uluslararası baskıları altında kalmadan savaşı sürdürmek için Gazze Şeridi'ndeki hastane katliamının sorumluluğundan kaçmaya çalıştığını belirterek, bu eylemin "savaş suçu" ve aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu vurgulamıştı.

"HANGİ AKIL HASTASI BUNU YAPAR?"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), saldırıyı güçlü şekilde kınamış, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, faillerinin hesap vermesi gerektiğini bildirmişti. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt, "Hangi akıl hastası, savunmasız insanların olduğu bir hastaneyi kasten bombalar?" ifadesini kullanmıştı.

"TARİHTE BENZERİ OLMAYAN BİR VAHŞET"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, uyduruk bir harita ile kendini aklamaya çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, uyduruk bir harita ile kendini aklamaya çalışıyor - Son Dakika
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