İSTANBUL-BAKAN ÖZER: OKULLARIMIZIN İHTİYAÇLARI İÇİN 1 MİLYAR TL'Yİ AKTARDIK - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-BAKAN ÖZER: OKULLARIMIZIN İHTİYAÇLARI İÇİN 1 MİLYAR TL'Yİ AKTARDIK

23.06.2022 17:12
İSTANBUL-BAKAN ÖZER: OKULLARIMIZIN İHTİYAÇLARI İÇİN 1 MİLYAR TL'Yİ AKTARDIK

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İstanbulumuza, tüm okullarımıza 500 milyon TL temizlik ve kırtasiye malzemeleri için, 250 milyon TL küçük onarımlar için ve 250 milyon TL de donatım olmak üzere 1 milyar TL'yi genel müdürlüklerimize aktardık.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İstanbulumuza, tüm okullarımıza 500 milyon TL temizlik ve kırtasiye malzemeleri için, 250 milyon TL küçük onarımlar için ve 250 milyon TL de donatım olmak üzere 1 milyar TL'yi genel müdürlüklerimize aktardık.Kayıt için bağış alma zorunluluğunu ortadan kaldırarak yol yürüyelim. " dedi.

İstanbul Valiliği ev sahipliğinde, Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, kaymakamlar, ilçe mili eğitim müdürleri de katıldı. Bakan Özer burada İstanbul'daki okul müdürleriyle bir araya geldi.

750 ANAOKULUNU HİZMETE KAVUŞTURDUK

Toplantıda konuşan Bakan Özer, "750 tane anaokulunu ve 9 bine yakın anasınıfını hizmete kavuşturduk. Çok kısa bir sürede, yıllık Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu anaokulu sayısı 50 ile 60 arasında dalgalanıyordu. Şu an itibariyle 750 anaokulu bağımsız anaokulu devreye girdi. 9 bine yakın da anasınıfı devreye girdi. 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 78'den kısa sürede 6 ayda yüzde 92'ye çıktı. İstanbul'da 6 Ağustos'taki okullaşma oranı 5 yaşta yüzde 45'ti. Türkiye ortalamasının bile çok altındaydı. Onun için İstanbul'a ağırlık vererek İstanbul'a bin tanesini İstanbul'a yapma kararı aldık"  ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA YÖNETİCİ AKADEMİSİ KURUYORUZ

Bakan Özer, "Öğretmenlerimize yönelik eğitimleri devam ettirirken okul yöneticilerimize ayrı bir eğitimle süreci başlattık. Tüm okul yöneticilerimizi İstanbul'a bir kere getireceğiz. İlk defa açıklıyorum, İstanbul'da bugün itibariyle yönetici akademisi kuruyoruz. Bu akademinin işlevi Türkiye'deki tüm okul yöneticilerinin eğitimlerini planlamak ve ağırlıklı olarak İstanbul'da bu eğitimleri gerçekleştirmek" ifadelerini kullandı.

OKULLARIMIZIN İHTİYAÇLARI İÇİN 1 MİLYAR TL'Yİ GENEL MÜDÜRLÜKLERİMİZE AKTARDIK Bakan Özer, ana hedefinin okullardaki tüm ihtiyaçları karşılamak olduğunu ifade ederek, "Bu dönemki ana hedefim okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve sizleri kimseye muhtaç etmemek. İstanbulumuza, tüm okullarımıza 500 milyon TL temizlik ve kırtasiye malzemeleri için, 250 milyon TL küçük onarımlar için ve 250 milyon TL de donatım olmak üzere 1 milyar TL'yi genel müdürlüklerimize aktardık" dedi.

KAYIT İÇİN BAĞIŞ ALMA ZORUNLULUĞUNU ORTADAN KALDIRARAK YOL YÜRÜYELİM

Bakan Özer, "Her türlü ihtiyacınızı biz karşılayarak, gerekirse de bu miktarı artırarak, tüm toplumumuza İstanbul'daki yavrularımızın eğitim alacağı mekanlarda seferberlik yaparak, tuvaletlerinden başlayarak, temizlik malzemelerinden başlayarak, her tarafı donatarak ve kayıt için bağış alma zorunluluğunu ortadan kaldırarak yol yürüyelim. Okullarımızdan da şu töhmeti kaldıralım. Bakanlık olarak biz her türlü imkanımızla valiliğimizle birlikte koordineli şekilde destek olmaya devam edeceğiz. Bu sene de inşallah İstanbul'u merkeze alarak temizlikle ilgili problemleri çözecek mekanizmayı yakında açıklayacağız. Bu ülkenin eğitimde çözemeyeceği hiçbir problem yoktur" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bakan Özer, HKÜ'nün mezuniyet törenine katıldı Bakan Özer, HKÜ'nün mezuniyet törenine katıldı Milli Eğitim Bakanı Özer, üniversite öğrencilerinin mezuniyet heyecanını paylaştı Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Özer, üniversite öğrencilerinin mezuniyet heyecanını paylaştı Açıklaması
Kaynak: DHA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKAN ÖZER: OKULLARIMIZIN İHTİYAÇLARI İÇİN 1 MİLYAR TL'Yİ AKTARDIK - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:27 CHP'li vekiller, ek bütçe görüşmesinde Bakan Nebati'yi ilginç şekilde karşıladı
16:26 Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
16:10 Yabancı şirket daha önce 'Petrol yok' diyerek kapatmıştı! Şimdi kuyuda yüksek kalitede petrol bulundu
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 17:17:43. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-BAKAN ÖZER: OKULLARIMIZIN İHTİYAÇLARI İÇİN 1 MİLYAR TL'Yİ AKTARDIK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement