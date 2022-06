İSTANBUL-BAKAN ÖZER: OKULLARIMIZIN İHTİYAÇLARI İÇİN 1 MİLYAR TL'Yİ AKTARDIK

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İstanbulumuza, tüm okullarımıza 500 milyon TL temizlik ve kırtasiye malzemeleri için, 250 milyon TL küçük onarımlar için ve 250 milyon TL de donatım olmak üzere 1 milyar TL'yi genel müdürlüklerimize aktardık.Kayıt için bağış alma zorunluluğunu ortadan kaldırarak yol yürüyelim. " dedi.

İstanbul Valiliği ev sahipliğinde, Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, kaymakamlar, ilçe mili eğitim müdürleri de katıldı. Bakan Özer burada İstanbul'daki okul müdürleriyle bir araya geldi.

750 ANAOKULUNU HİZMETE KAVUŞTURDUK

Toplantıda konuşan Bakan Özer, "750 tane anaokulunu ve 9 bine yakın anasınıfını hizmete kavuşturduk. Çok kısa bir sürede, yıllık Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu anaokulu sayısı 50 ile 60 arasında dalgalanıyordu. Şu an itibariyle 750 anaokulu bağımsız anaokulu devreye girdi. 9 bine yakın da anasınıfı devreye girdi. 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 78'den kısa sürede 6 ayda yüzde 92'ye çıktı. İstanbul'da 6 Ağustos'taki okullaşma oranı 5 yaşta yüzde 45'ti. Türkiye ortalamasının bile çok altındaydı. Onun için İstanbul'a ağırlık vererek İstanbul'a bin tanesini İstanbul'a yapma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA YÖNETİCİ AKADEMİSİ KURUYORUZ

Bakan Özer, "Öğretmenlerimize yönelik eğitimleri devam ettirirken okul yöneticilerimize ayrı bir eğitimle süreci başlattık. Tüm okul yöneticilerimizi İstanbul'a bir kere getireceğiz. İlk defa açıklıyorum, İstanbul'da bugün itibariyle yönetici akademisi kuruyoruz. Bu akademinin işlevi Türkiye'deki tüm okul yöneticilerinin eğitimlerini planlamak ve ağırlıklı olarak İstanbul'da bu eğitimleri gerçekleştirmek" ifadelerini kullandı.

OKULLARIMIZIN İHTİYAÇLARI İÇİN 1 MİLYAR TL'Yİ GENEL MÜDÜRLÜKLERİMİZE AKTARDIK Bakan Özer, ana hedefinin okullardaki tüm ihtiyaçları karşılamak olduğunu ifade ederek, "Bu dönemki ana hedefim okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve sizleri kimseye muhtaç etmemek. İstanbulumuza, tüm okullarımıza 500 milyon TL temizlik ve kırtasiye malzemeleri için, 250 milyon TL küçük onarımlar için ve 250 milyon TL de donatım olmak üzere 1 milyar TL'yi genel müdürlüklerimize aktardık" dedi.

KAYIT İÇİN BAĞIŞ ALMA ZORUNLULUĞUNU ORTADAN KALDIRARAK YOL YÜRÜYELİM

Bakan Özer, "Her türlü ihtiyacınızı biz karşılayarak, gerekirse de bu miktarı artırarak, tüm toplumumuza İstanbul'daki yavrularımızın eğitim alacağı mekanlarda seferberlik yaparak, tuvaletlerinden başlayarak, temizlik malzemelerinden başlayarak, her tarafı donatarak ve kayıt için bağış alma zorunluluğunu ortadan kaldırarak yol yürüyelim. Okullarımızdan da şu töhmeti kaldıralım. Bakanlık olarak biz her türlü imkanımızla valiliğimizle birlikte koordineli şekilde destek olmaya devam edeceğiz. Bu sene de inşallah İstanbul'u merkeze alarak temizlikle ilgili problemleri çözecek mekanizmayı yakında açıklayacağız. Bu ülkenin eğitimde çözemeyeceği hiçbir problem yoktur" ifadelerini kullandı.