İstanbul Boğazı'nda sosyal mesafeli şampiyona

Red Bull M.E.O.'nun son elemesi, PUBG Mobile turnuvası, Türkiye'nin sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen ilk e-spor organizasyonu oldu.



Red Bull M.E.O. üçüncü sezonunun Türkiye elemeleri sonuçlandı. Boğaz'ın ortasında bir feribotta gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.'nun beşinci ve son elemesi Türkiye'nin ilk sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen e-spor turnuvası oldu.



İstanbul Boğazı'nın tam ortasına gerçekleşen etkinlikte 64 oyuncu, sosyal mesafelerini koruyarak kendi arabalarında, finale yükselecek son 3 takımı ve en iyi yakayı belirlemek için toplandı. Son elemenin gerçekleştirildiği feribot, Avrupa yakası takımını Sirkeci İskelesi'nden, Anadolu yakası takımını ise Harem İskelesi'nden alarak İstanbul Boğazı'nda 5 saatlik yolculuğa çıkardı. Yolculuk sırasında 3 harita üzerinden elemelerin gerçekleştirildiği etkinlikte Avrupa yakası, Anadolu yakasına üstünlük sağlayarak İstanbul'un en iyi yakası unvanını kazandı.



Avrupa yakasından şampiyon Futbolist takımı çevrim içi elemelerde daha önceden finale katılmaya hak kazandığı için Avrupa yakası ikincisi 836. Pizza Locale, Avrupa yakası üçüncüsü Red Ego ve Anadolu yakası birincisi Fastpay Wildcats Red Bull M.E.O. Türkiye Finali'ne katılacak son 3 takım oldu. - İSTANBUL