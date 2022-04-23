İstanbul'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23.04.2022 17:52
İstanbul'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Bayram coşkusu, kent genelinde gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle doyasıya yaşandı.

Fatih Belediyesince, Sümbülefendi Fatih Anne Çocuk Merkezi, Çukurbostan Parkı ve Yedikule Bahçe'de çocuk şenlikleri, Kasım Günani Kütüphanesinde ise Kütüphane Festivali düzenlendi.

Çocuklar halk oyunları oynadı, şiirler okundu. Ayrıca çocuklar, Minik Kalemler Genç Yazarlar imza günü kapsamında kitaplarını imzalayarak hediye etti.

Etkinlikte çocuklara hediyeler veren Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ilçede çocukların daha mutlu, bilgili, zihnen, bedenen en iyi şekilde yetişmeleri için başta kütüphaneler olmak üzere anne-çocuk merkezleri, atölyeler ve spor salonlarının yapımına ağırlık verdiklerini belirtti.

Şişli'deki kutlamalar

Şişli Belediyesince düzenlenen etkinliklerde çocuklar dolu dolu, keyifli saatler geçirdi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in de eşlik ettiği kutlama etkinlikleri, Mecidiyeköy Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Çocuklar, Şişli Belediyesi Halide Edip Adıvar ile 19 Mayıs Mehmet Emin Sungur Çocuk Gündüz Bakımevi öğrencilerinden oluşan koronun seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Şişli Belediye Başkanı Keskin, kendilerinin de 23 Nisan heyecanıyla büyüdüklerini belirterek "Şimdi sizlere bakınca, gözlerinizde o heyecanı görüyorum ve aynı çocuksu mutluluğu ben de sizlerle yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

23 Nisan kutlamalarında gün boyunca pek çok atölye ve etkinlik de yapıldı.

Ataşehir'de 23 Nisan kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

Ataşehir'de kutlama etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle başladı.

Törene, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, ilçedeki yöneticiler, siyasi parti ve çeşitli STK'lerin temsilcileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenkler konuldu.

Ataşehir Belediyesinin çocuklar için hazırladığı etkinlikler Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirildi. 23 Nisan kutlamaları, şarkıcı Oğuzhan Koç'un konseriyle devam etti.

Tuzla'da başkanlık koltuğu Hüma Ertav'a emanet edildi

23 Nisan, Tuzla'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda iki gün süren festivalin açılışı yapılırken Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da başkanlık koltuğunu Bilgi Evi öğrencisi Hüma Ertav'a bıraktı.

Yazıcı, "Türkiye ve dünyadaki çocukların 23 Nisan'ını kutluyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız." dedi.

Festivale Tuzlalı vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

YORUMLAR
500
Çocuklar, 23 Nisan'ı Şişli'de Coşkuyla Kutladı Çocuklar, 23 Nisan'ı Şişli'de Coşkuyla Kutladı Levent'teki iş merkezleri bayraklarla donatıldı Levent'teki iş merkezleri bayraklarla donatıldı

İstanbul, 23 Nisan, Şişli, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:47 AK Partili vekilden sevindiren haber: En kısa sürede asgari ücretlerde iyileştirmeler olacak
17:39 Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
16:18 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı!
16:17 İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı
16:04 Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 18:01:49. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement