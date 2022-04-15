İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı

15.04.2022 08:31

Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL'da 6 ilçede 52 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 425 göçmen yakalandı.

Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL'da 6 ilçede 52 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 425 göçmen yakalandı. Göçmenlere yer temin eden 8 kişiye 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube

Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu, Esenyurt, Sultangazi, Fatih, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de 52 farklı adrese helikopter ve özel harekat destekli operasyon düzenledi. Şok evleri olarak adlandırılan adreslerde insani olmayan koşullarda yaşamaya zorlanan 230'u Afganistan, 195'i Pakistan olmak üzere toplam 425 göçmen yakalandı. Göçmenlere yer temin eden 8 kişiye 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası uygulandı. Göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı
İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı
İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı
YORUMLAR
500
PFDK'dan Rahmanovic'e 4, Riberio'ya 2 maç men PFDK'dan Rahmanovic'e 4, Riberio'ya 2 maç men Muğla'da 97 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'da 97 düzensiz göçmen yakalandı

Para Cezası, Ali Çağlar, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
08:26 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB'nin söylediğini teyit etti, özür dilemeyecekleri için biz açıklıyoruz
08:18 Sarıyer'de gecekondu üzerine TIR devrildi: Yaralılar var
08:17 İstanbul'da sahte dolar operasyonu: Banka 180 bin dolar zarara uğradı
08:08 İBB Meclisinde İmamoğlu ile AK Partili Göksu arasında gerilim! Göksu eleştirdi, İmamoğlu "iki kez seçim kaybetmenin öfkesi" dedi
07:51 15 Nisan Cuma günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor, ilkbahar kapıda
07:46 Önder Öztarhan'dan tiyatro sahnesine çıkan Aslı Enver'e beyaz gül!
00:43 UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!
00:42 Temel Karamollaoğlu, "Üçüncü ittifak olabilir" sözlerini açıkladı
00:18 UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
00:16 Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın istifası sonrası şantaj iddiası: Cinsel içerikli görüntülerle tehdit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 08:45:30. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement