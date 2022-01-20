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İSTANBUL'DA 8 BİN LİRA AİDAT - Son Dakika

İSTANBUL'DA 8 BİN LİRA AİDAT

20.01.2022 13:50

İSTANBUL'da bazı sitelerde aidatlar 8 bin liraya kadar çıktı.

İSTANBUL'da bazı sitelerde aidatlar 8 bin liraya kadar çıktı. Türkiye Tesis Yöneticileri Fedarasyonu (TEYFED) İstanbul'da en yüksek aidat bedellerinin Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş'ta olduğunu açıkladı. Buralardaki sitelerde aidatların 8 bin liraya kadar çıktığını belirten TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır, Geçen yıl ile bu yılı kıyaslarsak Tuzla'da aidat 150 liraydı, bu sene 350 liralara çıktı. Kartal'da aidat 450 ile 500 lira arasındaydı, şu anda 750-800 lira arasında. Bugün İstanbul'un en yüksek aidat toplanılan yerleri Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş. O bölgelerde de aidatlar 2 bin liradan başlıyor 8 bin liralara kadar çıkıyor dedi.

İstanbul'da bazı sitelerin sakinleri aidatlara yapılan zamlara tepki gösterip, eylemler yaptı. İstanbul'da bazı sitelerde aidatlar 8 bin liraya kadar çıkabiliyor. TEYFED verilerine göre, en yüksek aidat Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş'taki sitelerde alınıyor. Buralardaki sitelerde 2 bin ile 8 bin lira arasında aidatlar alınıyor. Tuzla'da aidatlar 350 lirayken yeni yapılan zamlarla 350 liraya çıktı. TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır, İstanbul genelinde aidat ücretlerinin yüzde 40 ile 50 arasında arttığını açıkladı.

İSTANBUL GENELİNDE YAKLAŞIK YÜZDE 40-45 ZAM SÖZ KONUSU

TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır Aidatların neden arttığından başlamamız gerekiyor. Bugün asgari ücrete yüzde 50 gibi bir zam geldi. Elektriğe yüzde 125 zam geldi. Bütün sitelerde kullanılan malzemelere de zam geldi. Bugün aidat oranlarına baktığımızda İstanbul genelinde ortalama yüzde 40-45 arasında zam var. Sitelerde verilen hizmetlerin yanı sıra bir de bakım bedelleri var dedi.

İSTANBUL'DA EN YÜKSEK AİDATLAR SARIYER, ORTAKÖY, BEŞİKTAŞ'TA

Yahya Sağır, Geçen sene ile bu seneyi kıyaslarsak; Tuzla'da aidat 150 liraydı, bu sene 350 liralara çıktı. Kartal'da aidat 450 ile 500 lira arasındaydı şu anda 750-800 TL arasında. Bugün İstanbul'un en yüksek aidat toplanılan yerler Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş. O bölgelerde de aidatlar 2 bin liradan başlıyor 8 bin liralara kadar çıkabiliyor. Üsküdar- Çamlıca bölgesinde de yüzde 50 gibi arttı. Üsküdar, Çamlıca, Kadıköy bölgesinde ortalama aidat 350 lira bandından başlayıp, 850-1300 liraya kadar çıkabiliyor. Aidatları kira ile endekslersek yanılırız. Aidatları çalışan ve gelen zamlarla endekslememiz gerekiyor diye konuştu.

BİR DAHA ASLA SİTEDE OTURMAYI DÜŞÜNMÜYORUM

Beylikdüzü'nde bir sitede oturan ve 800 lira aidat verdiğini dile getiren Sevda Demircan Her sitede olduğu gibi bir sorun yaşıyoruz. Aidatlarımız çok yüksek geliyor. Birçok insandan duyuyorum. Herkesin aidatı çok yüksek ve biz bu paraların nereye gittiğini şeffaf şekilde görmüyoruz. Böyle sorunlar yaşıyoruz. Ben bir daha asla sitede oturmayı düşünmüyorum dedi.

ZAM DEMEYELİM ZAMANA UYMAK DİYELİM

Kilyos'ta bir sitede yönetici olan Celal Bilgen Yapılacak olan artışa zam demeyelim, zamana uyma diyelim. Bizim sitemizde yaklaşık 38 kişi çalışıyor. Bunun 21'i güvenlikçi. 38 çalışanın içinde çöp toplayan var, bahçe işlerine bakanı var, elektrik ve su tesisatına bakanları var. Asgari ücret ne oldu Arttı. Güvenlik içinde yaşıyorsan ve evden çıktığında siteyi tertemiz buluyorsan, bunun bir bedeli var. Bunun bedelinin adına da aidat diyorlar. Burada metrekareye göre aidatlar değişiyor. En düşüğü bin 765 lira. Bu rakama daha zamlar uygulanmadı. Nisan'daki genel kurulda yeni aidatlar belirlenecek diye konuştu.

İSTANBUL'DA 8 BİN LİRA AİDAT
İSTANBUL'DA 8 BİN LİRA AİDAT
İSTANBUL'DA 8 BİN LİRA AİDAT

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İstanbul, Beşiktaş, Sarıyer, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 8 BİN LİRA AİDAT - Son Dakika


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