Site aidatları uçtu! İşte İstanbul'da en pahalı ve en ucuz ilçeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Site aidatları uçtu! İşte İstanbul'da en pahalı ve en ucuz ilçeler

Haberin Videosunu İzleyin
Site aidatları uçtu! İşte İstanbul\'da en pahalı ve en ucuz ilçeler
11.12.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Site aidatları uçtu! İşte İstanbul\'da en pahalı ve en ucuz ilçeler
Haber Videosu

Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği tarafından yapılan çalışma, İstanbul'da rezidans, site veya apartman aidatının en yüksek Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Şişli'de, en düşük aidatın ise Adalar, Çatalca, Fatih, Arnavutköy ve Silivri'de verildiğini ortaya koydu.

Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği'nin "Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim-2025 Veri Analizi" çalışmasıyla İstanbul'da rezidans, site ve apartman aidatları incelendi. Çalışmayla kent genelinde 21 bini aşkın site, apartman ve rezidansta, 1,5 milyondan fazla bağımsız bölümü kapsayan veriler analiz edildi

Hazırlanan raporda, kentteki aidatların en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler sıralandı. Buna göre, İstanbul'da en yüksek aidat Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Şişli'de, en düşük aidat ise Adalar, Çatalca, Fatih, Arnavutköy ve Silivri'de veriliyor.

EN YÜKSEK AİDAT BEŞİKTAŞ'TA

Yönetime aylık ortalama Beşiktaş'ta 13 bin 134, Beykoz'da 11 bin 340, Sarıyer'de 11 bin 214, Zeytinburnu'nda 9 bin 788, Şişli'de 9 bin 24 lira ödenirken, en düşük aidat ise ortalama 645 lira ile Adalar'da veriliyor. Adalar'ı, düşük aidat ödenen ilçeler arasında sırasıyla 1750 lirayla Çatalca, 1813 lirayla Fatih, 2 bin 71 lirayla Arnavutköy, 2 bin 832 lirayla Silivri takip ediyor.

62 BİN LİRAYI AŞAN AİDAT VAR

PTYD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Özen yaptığı değerlendirmede, İstanbul'un merkez ilçelerinde aidatların doğal olarak daha yüksek seyrettiğini kaydetti. Bunun hem gayrimenkul ve kira değerlerinin yüksekliği hem de sunulan hizmet çeşitliliğinin fazla olmasından kaynaklandığını aktaran Özen, "Çeperlere gittiğimizde bu aidatların düştüğünü görüyoruz. Bazı apartmanlarda 50 lira aidat olduğunu da görebiliyoruz. Ama bunlar ayda bir defa temizletiyorlar, çöplerini kendileri atıyorlar." dedi.

Buna karşılık, günde 3 kez çöp toplanan, oto yıkamadan eve teknik servis hizmetine kadar birçok imkan sunan rezidanslarda aidatların çok daha yüksek olduğunu dile getiren Özen, İstanbul'da 62 bin lirayı aşan aidatların dahi görüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zeytinburnu, Arnavutköy, Beşiktaş, İstanbul, Ekonomi, Silivri, Çatalca, Sarıyer, Adalar, Beykoz, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Site aidatları uçtu! İşte İstanbul'da en pahalı ve en ucuz ilçeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eylem Tok-Timur Cihantimur davasında yeni gelişme Acılı baba “Dört gözle bekliyorum“ diyerek anlattı Eylem Tok-Timur Cihantimur davasında yeni gelişme! Acılı baba "Dört gözle bekliyorum" diyerek anlattı
Kasada 15 lira fazla çıkan soda zincir marketi icralık etti Kasada 15 lira fazla çıkan soda zincir marketi icralık etti
Düğününde eksiklik görerek girdiği sektörde 56 ülkeye ihracat yapıyor Düğününde eksiklik görerek girdiği sektörde 56 ülkeye ihracat yapıyor
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur’un ölümünde de tutuklanmış Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış
AYM’den Trafik Cezası İhlali Kararı AYM'den Trafik Cezası İhlali Kararı
3 çocuk annesiydi Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti 3 çocuk annesiydi! Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti
Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı
Şırdancı Mehmet yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı Şırdancı Mehmet yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı
ABD’de şok tasarı: Kongre NATO’dan çıkışı oylayacak ABD'de şok tasarı: Kongre NATO'dan çıkışı oylayacak

14:18
Gençlerbirliği’nde skandallar bitmiyor Kongre’ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
14:01
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı
13:31
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg’un yeni modeli T10F ile geldi
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi
13:13
TBMM’de “taciz“ protestosu Ortalık bir anda karıştı
TBMM'de "taciz" protestosu! Ortalık bir anda karıştı
13:05
TFF’den bomba Mehmet Türkmen kararı
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı
12:54
Galatasaray, Hacıosmanoğlu’nu Antalyaspor maçında protesto edecek
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek
12:39
Güllü’nün kızı kaçış için her şeyi göze almış şte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! şte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
11:31
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı Havalimanında dikkat çeken detay
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay
11:27
Bin çeyrek altına denk geliyor Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı
11:17
Ersoy’un ifadesi ortaya çıktı Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2025 14:38:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Site aidatları uçtu! İşte İstanbul'da en pahalı ve en ucuz ilçeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.