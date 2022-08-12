İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın ifadesi ortaya çıktı

12.08.2022 10:13

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen terör örgütü PKK-KCK üyesi 'Seydo Botan Gever' kod adlı Mehdi Mıhçı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen terör örgütü PKK-KCK üyesi 'Seydo Botan Gever' kod adlı Mehdi Mıhçı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Örgüt üyesi ablasının ölümü sonrası terör örgütüne katıldığını anlatan şüpheli, bombalı eylemlere katılmadığını öne sürdü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, PKK-KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının İran-Irak- Suriye sınırları üzerinden ülkeye giriş yapabileceği, akabinde sansasyonel nitelikli eylem arayışında olabilecekleri istihbaratına yönelik çalışma başlatmıştı. PKK/KCK terör örgütünce talimat verilmesi halinde eylemsel faaliyet konularında örgüt adına inisiyatif alarak sansasyonel nitelikte eylem yapabileceği değerlendirilen sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde faaliyet göstermekteyken sınır hattından illegal geçiş yaparak İstanbul'a gelerek eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 'Seydo Botan Gever' kod adlı Mehdi Mıhçı ve beraberindeki 3 terörist yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli Mehdi Mıhçı'nın Savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Şüpheli 26 yaşındaki Mehdi Mıhçı'nın Savcılıkta verdiği ifadesinde, "2014 yılında PKK terör örgütüne katıldım ve bu nedenle sahte kimliği kullandım. Ablam Jiyan Mıhçı PKK terör örgütüne katılmıştı. 2010 yılında öldüğü haberini aldık. Bu beni psikolojik olarak etkiledi ve 2014'de ben de örgüte katıldım. Avaşin'e gittim ve orada eğitim aldım. Eğitim sonrası Şehit Behçet Bermani tepesinde kaldım, 2015 yılının sonuna kadar o bölgedeydim. Sonrasında örgütten kopmak suretiyle Irak'ın Diyana tarafında bulunan köylere geçtim. Türkiye'ye gelmeye çekindim. Orada kendime bir hayat kurdum ve 2022'ye kadar bu şekilde bir hayat sürdüm. 2022'nin Temmuz ayındaysa Irak'tan İran tarafına geçtim. Oradan da Ağrı Doğubeyazıt üzerinden Türkiye'ye giriş yaptım. İstanbul'da bir iş kurmayı düşünüyordum. İş kurduktan sonra ailemle görüşüp normal bir hayat içerisine girmek istemiştim. Bana sorduğunuz 'Nur Muhammet Bultan' kimliğini Irak'taki kaçakçılar ayarlamıştı, nerede ve nasıl ayarladıklarını bilmiyorum" dediği kaydedildi.

Şüpheli Mıhçı'nın, bir grup örgüt mensubunun bulunduğu fotoğrafın içinde yer almasına ilişkin yaptığı savunmasında, fotoğrafın kendisine ait olduğunu söyleyerek, "Eğitim aldığım dönemde Murat Karayılan eğitim aldığımız yere gelmişti. Orada hepimizle birlikte fotoğraf çektirmişti, fotoğraf da o zamanlardandır" şeklinde konuştuğu aktarıldı.

Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde kendisi hakkındaki tüm beyanlara karşı, kendini teşhis eden kişilerin hiçbirini tanımadığını, onların kendilerini kurtarmak için şahsı hakkında böyle konuştuğunu ve neden böyle şeyler söylediklerini bilmediğini belirttiği kaydedildi.

"Bombalı eylemlere katılmadım, böyle bir eğitim almadım"

Şüpheli Mehdi Mıhçı'nın terör örgütünün özel kuvvetlerinde sabotajcı olarak yer aldığının ve İstanbul'a bombalı eylem yapmak için geldiği hususunun Savcılıkça değerlendirilmesine ilişkin verdiği ifadesinde ise "Anlattıklarımdan başkaca bahsetmiş olduğunuz bir şekilde gelmedim. Bombalı eylemlere katılmadım, böyle bir eğitim almadım. Kendilerini kurtarmak için bu şekilde beyanda bulunmuşlardır. Bildiklerimi doğruca anlattım" ifadelerini kullandığı aktarıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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