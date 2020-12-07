İSTANBUL'DA BÜYÜK FUHUŞ OPERASYONU - Son Dakika

İSTANBUL'DA BÜYÜK FUHUŞ OPERASYONU

07.12.2020 13:35
İSTANBUL'DA BÜYÜK FUHUŞ OPERASYONU, System.String[]

İSTANBUL'da yurt dışından iş bulma vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da yurt dışından iş bulma vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.   Daha önceden 2 ve 4 saatlik olarak müşterilere giden kadınların, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle 21.00 ile 05.00 saatleri arasını kapsayan süre için gönderildikleri öğrenildi.

POLİS ŞEBEKENİN VARLIĞINI TESPİT ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışmada Özbekistan'dan çalışma vaadiyle getirilen kadınlara fuhuş yaptıran bir şebekenin varlığını ortaya çıkardı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle başlatılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şebekenin yönetici konumunda bulunan 5'i kadın 16 şüpheli ile fuhuş yaptırıldığı belirlenen 17 kadının kimliği tespit edildi.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

3 ay süren çalışmaların ardından Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri 4 Aralık 2020 tarihinde saat 06.00 sıralarında Pendik, Sancaktepe ve Maltepe'de daha önceden tespit edilen aralarında lüks rezidans, otel ve evlerin bulunduğu 17 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında fuhuş şebekesinin yönetici kadrosunda bulunan 16 şüpheli, fuhuş yaptırılan 17 kadın ile 9 müşteri toplam 42 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramada 20 adet cep telefonu ile 63 bin lira nakit para ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞEBEKEYİ 5 KADIN YÖNETİYORMUŞ Gayrettepe'de bulunan Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin iddialarla ilgili ifadeleri alındı. Şebekenin yönetici kadrosunda bulunan Özbekistan uyruklu 5 kadının kendi ülkelerinden iş bulma vaadiyle kandırdıkları kadınları Türkiye'ye getirdikleri ortaya çıktı. Özbekistan'lı kadınların getirdikleri kadınları  fuhuş için buldukları müşterilere gönderdikleri tespit edildi. Şebeke liderlerinin gönderdikleri kadının aldığı paranın  yarısını kendi komisyonları olarak kestikleri ortaya çıktı.

ÇALIŞMA SAATLERİNİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİNE GÖRE DEĞİŞTİRMİŞLERÖte yandan fuhuş çetesinin çalışma saatlerini de Koranavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarına uydurdukları ortaya çıktı. Daha önceden 2 ve 4 saatlik olarak müşterilere giden kadınların sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla tarifelerinin 21.00 ile 05.00 saatleri arasında değiştirildiği öğrenildi.

16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ 17 KADIN SINIRDIŞI EDİLECEKPoliste işlemleri tamamlanan şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 16 şüpheli İnsan ticareti ve fuhuşa aracılık etmek suçlarından adliyeye sevk edildi. Fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 17 kadın sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için İl göç idaresine teslim edildi. Fuhuş çetesinin müşterisi oldukları iddia edilen 9 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü: -------------------Yakalanma anları-Adliyeye sevkleri


- İstanbul

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA BÜYÜK FUHUŞ OPERASYONU - Son Dakika


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