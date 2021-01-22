İstanbul'da kısıtlama öncesi alışveriş ve trafik yoğunluğu yaşandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'un bazı noktalarında alışveriş ve trafik yoğunluğu yaşandı.

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak ve 25 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki bazı alışveriş noktalarında hareketlilik gözlendi.

Hafta sonunu evinde geçirecek olan vatandaşlar, kısıtlama öncesi market, fırın, kasap, kuruyemişçi ve manavlardaki alışverişlerini tamamladı.

Avrupa yakasında mesai saati bitimi öncesi başlayan trafik yoğunluğu, ana arterlerde kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala da devam etti.

Bazı otobüs duraklarında kalabalıklar oluşurken, toplu taşıma araçlarında nispeten sakinlik olduğu gözlendi.

Anadolu yakasında D100 ve TEM otoyolu ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.