İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

İstanbul'un tüm ilçelerinde polis ve belediye ekiplerince, vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılmış Kovid-19 denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, kent genelinde başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlerde salgın tedbirlerine uyulup uyulmadığı yoğun şekilde denetlendi.

Denetimlerde, toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak, yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu uygulaması, maske takma zorunluluğu ve hijyen tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Bu kapsamda, Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde denetim yapan polis ve zabıta ekipleri, maske takma kuralına ve özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ile sokaklarda getirilen sigara içme yasağına riayet etmeyenleri uyararak, cezai işlem uyguladı.

Kartal'daki denetimler de Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve ilçede görevli diğer kurum yetkilileri ile mahalle muhtarlarının katılımıyla yapıldı.

Denetimlere ilk olarak Yakacık Yeni Mahalle'deki semt pazarında başlandı.

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar girişlerinde vatandaşların ateşini ölçüp, maske ve mesafe uyarıları yaparken, Komşu İletişim Merkezi (KİMER) de pazar girişine kurulan stantlarda vatandaşların taleplerini kayıt altına aldı. Öte yandan, Kartal Belediyesince pazar giriş çıkışlarına kurulan dezenfektan stantlarıyla da vatandaşların hijyen kurallarına uymaları sağlandı.

Kaymakam Demir de denetim sırasında pazar esnafına ve alışveriş yapan vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerinin önemini sık sık hatırlattı. Kurallara uyan esnafa teşekkür eden Demir, uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını dile getirdi.