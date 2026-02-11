İstanbul\'da Lüks Araç Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul 'da otomotiv kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 65 milyon lira olduğu değerlendirilen 11 lüks araç ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken el konulan araçlardan birinin sanal medya ünlüsü oto ekspertiz işi yapan Ferdi Gökçe'ye ait olduğu belirtildi. Ele geçirilen araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından satın alınarak turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye'ye getirilen araçlara yönelik yürütülen çalışmaların ardından operasyon düzenledi. Araçların, yasal süre içerisinde yeniden yurt dışına çıkarılması gerekirken bu sürenin bilinçli olarak aşıldığı ve çıkış işlemi yapılmadan Türkiye'de kullanıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde bazı araçların tescil işlemleri gerçekleştirilmeden düşük bedellerle üçüncü kişilere devredildiği belirlendi. Ele geçirilen araçlardan bir kısmının ise yurt dışında bankalardan kredi çekilerek satın alındığı, kredilerin ödenmemesi üzerine haklarında çalıntı kaydı oluşturulduğu ve Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, toplam değeri 65 milyon lirayı bulan 11 lüks araca el konuldu. El konulan araçlardan birinin sanal medyada oto ekspertiz paylaşımlarıyla tanınan Ferdi Gökçe adına kayıtlı olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında kaçakçılık suçu kapsamında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Ele geçirilen araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.