İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'IN MISIRLI PATLAYICI UZMANINA 39 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'ın patlayıcı uzmanlarından olan ve İstanbul'da saldırı planladığı iddiasıyla tutuklanan Mısır uyruklu Moustafa Abdelwahab Sobhy ile Suriye uyruklu 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede, Telegram üzerinden de patlayıcı kursu verdiği ortaya çıkan Moustafa Abdelwahab Sobhy hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 39 yıla kadar hapis cezası istendi. Sobhy ile irtibatlı olan Suriye uyruklu şüpheliler Noureddin Alkheder, kardeşi Suleiman Assani ve Ahmad Assani hakkında da "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, DEAŞ'ın (IŞİD) sığınmacı veya turist olarak bulunan ve emniyet birimlerince hakkında herhangi bir işlem yapılmamış kişileri seçtiği, bu kişilerin örgütün finansman, lojistik, eleman temini, eylem hazırlığı (keşif, istihbarat, vs.) gibi alanlarda kullanıldığı kaydedildi. DEAŞ'ın arasında Sultanahmet patlamasının bulunduğu Türkiye'ye yönelik 9 eyleminin sıralandığı iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne iltisaklı kurumlardan ve ABD Büyükelçiliği tarafından iletilen bilgilerde açık adı Moustafa Abdelwahab Sobhy Mahmoud Abdelwahab olan şüphelinin, örgütün patlayıcı uzmanı olduğu, yangın çıkarıcı cihazlarda gübre ve amonyak kullanımı ile bir susturucunun nasıl yapılacağını gösteren video hazırladığı, Telegram hesabı kullanarak kimya kursları verdiği, başlangıç seviyesinde bomba yapımı talimatları yayınladığı, amacının hilafeti desteklemek için patlayıcı uzmanları oluşturmak olduğu belirtildi. Şüphelinin belirsiz bir yılbaşı gecesinde İstanbul'da kolluk mensuplarını ve sivilleri hedef alan bir el yapımı patlayıcı saldırısı planladığı, DEAŞ içerisinde geçirdiği süre boyunca patlayıcılar, intihar kemerleri ve el yapımı patlayıcıların yanı sıra planlama ve güvenlik konularında uzmanlık kazandığı, Telegram kanallarından patlayıcıların nasıl yapılacağına dair eğitici kurslar verdiği ve takipçilerine DEAŞ ideolojisini öğütlediği de kaydedildi.

ÖRGÜT BAĞLANTISINI REDDETTİ

Şüpheli Moustafa Abdelwahab Sobhy'nin, Mısır'daki evine yapılan operasyonun ardındanTürkiye'ye kaçtığı, ayrıca ABD'deki belirsiz hedeflere yönelik saldırı planlarına yardım ettiği de iddianamede yer aldı. 19 Temmuz 2017'de Türkiye'ye giriş yapan şüpheli Sobhy'nin Avcılar'da ikamet ettiği belirtildi. İkametinde yapılan aramada bomba yapımında kullanılan malzemeler ile elektronik eşyaları içerisinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağını gösteren çok sayıda materyal ele geçirildiği anlatıldı.

İfadesinde, 14 yaşındayken İhvancı olduğu için Mısır'da cezaevinde yattığını, lise döneminde hakkında tekrardan soruşturma açıldığını öğrenince ülkesinden kaçtığını söyleyen şüpheli Moustafa Abdelwahab Sobhy, İhvancıların Türkiye'de çok olmasından dolayı 2017'de Türkiye'ye geldiğini iddia etti. İmam nikahlı olduğu eşiyle, internet üzerinden 4 yıl önce bir arkadaşı vasıtası ile tanıştığını ve hiç yüzyüze görüşmediğini de belirten şüpheli Sobhy, "DEAŞ, El Kaide, HTS, El Nusra isimli örgütlere maddi veya manevi yardımda bulunmadım. Bu örgütlerle bir bağlantım yoktur" dedi. 2018 yılında Ebul Bera isimli bir kişinin Intagram hesabından kendisiyle arkadaşlık kurduğunu, bu kişinin din, kimya ve fizik üzerine paylaşımlarına din ve kimyaya merakından dolayı yorum yaptığını öne süren şüpheli Sobhy, özel konuşmaya başladıklarını, Telegram isimli uygulamadan kimyayla alakalı kendisini test ettikten sonra DEAŞ ile alakalı konuşmaya başladıklarını anlattı. Sobhy, "Ebul Bera benden cihat yapmamı istedi. Nasıl yapacağımı sorduğumda bana 'Sen kimyayı biliyorsun, ben sana adam göndereyim, sen bu arkadaşlara kimyayı öğret' dedi. Ben bunu reddettim. Bana 'Sen dini reddediyorsun' diyerek, İslam akidesiyle ilgili birkaç soru sordu. Ben cevap verince, bana sen kafirsin, mürtedsin, eğer tövbe etmezsen seni infaz edeceğiz' dedi. Bundan sonra kendisi beni telefonumda bulunan telegram üzerinden başka başka kanallara ekliyordu. Eklendiğim kanallardan hemen çıkıyordum" dedi. Evinde ele geçirilen kimyasal malzemeler ile ilgili olarak Sobhy, "Ben bana ait malzemeleri sabun, parfüm, hacemat temizliği için, dezenfektan ve böcek ilacı yapımı için kullanıyorum. Sadece bomba için gerekli olan malzemeyi kimyasal açıdan bilirim. Ama yapmayı bilmem, patlayıcı için gerekli olan oranları bilmem" iddiasında bulundu. Evinde ele geçirilen fişeklerin kendisine ait olduğunu, Yenibosna'da bir AVM'nin alt katında bulunan poligonda ismini bilmediği bir kadın

tarafından 1,5 yıl önce verildiğini anlatarak, "Ben bunları taşımamın hukuki bir sıkıntı çıkartıp çıkartmayacağımı sorduğumda, her hangi bir sıkıntısının olmadığını söyledi. Evde sakladım, bıçağı ise kendimi koruma amaçlı Mısır'dan aldm. 'Yalnız Kurt' tarzı eylem ne demektir bilmiyorum, eylem yapma veya birini öldürme talimatı almadım" diye konuştu.

Sobhy, telefonundan çıkan kimya dokümanlarına ilişkin ise, 23 kitap dokümanının kimya doktoru Tarek İsmail Kahya'ya ait olduğunu, kimyasal maddelerin 2018 yılından beri kendisinde olduğunu, patlayıcı madde hazırlamak için kimseden talimat almadığını, sadece kimya bilgisini ölçmek amaçlı malzemeyi hazırladığını öne sürdü. Şüpheli Sobhy, telegram videolarını kendisinin çekmediğini, telegram hesaplarından gelen videolar olduğunu ifade ederek, suçlamaları kabul etmedi.

39 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, 5 Kasım 2020'de tutuklanan Moustafa Abdelwahab'ın DEAŞ silahlı terör örgütünün kasten ve bilerek hiyerarşik yapısına dahil olup, aldığı talimatlar ve yönlendirmeler ile eylemleri üstlendiği belirtildi. Şüphelinin gerçekleştirdiği süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arzeden eylemleri dolayısıyla "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından toplam 19 yıl 6 aydan 39 yıla kadar hapsi istendi.

SURİYE UYRUKLU 3 ŞÜPHELİYE 15'ER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, tutuksuz şüphelilerden Noureddin Alkheder'in ikametinde yapılan aramada, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, sözde örgüt bayrağı, flama, pankart, örgüt tarafından gerçekleştirilmiş bombalı eylemlere dair çok sayıda video bulunduğu, ayrıca WhatsApp ve Facebook, messenger hesapları üzerinden yaptığı yazışmalarda örgüt jargonu ile yapılmış çok sayıda mesaj içeriği tespit edildiği kaydedildi. Ahmad Assani'de ise, tekfirci görüşlere sahip olduğu bilinen kamuoyunda Ebu Hanzala olarak bilinen ve DEAŞ silahlı terör örgütünün Türkiye sorumlularından olan Halis Bayancuk'a ait çok sayıda video içeriği ve ses klasörleri bulunduğu anlatıldı. 3 şüpheli hakkında da "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisleri istendi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar.

- İstanbul