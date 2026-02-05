İstanbul'da Yeni Afet Haberleşme Sistemi - Son Dakika
İstanbul'da Yeni Afet Haberleşme Sistemi

İstanbul\'da Yeni Afet Haberleşme Sistemi
05.02.2026 12:29
Vali Gül, AFHES ile İstanbul’da afet anında güvenli haberleşmenin sağlanacağını duyurdu.

İSTANBUL İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Afet Haberleşme Entegrasyon Sistemi (AFHES), İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla tanıtıldı. Afet öncesi, afet anı ve afet sonrası süreçleri kapsayan sistemle, İstanbul genelinde kesintisiz, güvenli ve çok kurumlu haberleşme altyapısı devreye alındı. Vali Gül, "İPKB'nin (İstanbul Proje Koordinasyon Birimi) bugün yaptığı bu telsiz altyapısını hizmete almış olacağız. Ne yapacak burada? Özetle; Valiliğin kaymakamlıklarla iletişimi, ilçe emniyetlerle iletişimi, ilçe jandarmalarla iletişimi, 23 çalışma grubuyla iletişim, ilçelerdeki Afet Koordinasyon Merkezleri ile iletişimini sağlayacak ve en kötü senaryoda bile o iletişimin kesilmediği bir sistem. Biraz sonra da dört kaymakamımıza sizlerle birlikte sesleneceğiz ve sistemimiz çalışmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) Afet Haberleşme Entegrasyon Sistemi (AFHES) Sistemi'ni tanıttı. Afet ve acil durum yönetiminde kesintisiz, güvenli ve koordineli haberleşmenin kritik öneme sahip olduğu İstanbul'da, bu alandaki altyapıyı güçlendirmek amacıyla İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kurulan Afet Haberleşme Entegrasyon Sistemi (AFHES) devreye alındı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla tanıtılan sistemle, afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası koordinasyon süreçlerinin tamamını kapsayan modern ve yedekli bir haberleşme altyapısı oluşturuldu. Programa, Vali Gül'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. M.H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel katıldı. Vali Davut Gül, Avcılar, Pendik, Fatih, Silivri kaymakamlıklarıyla Afet Haberleşme Entegrasyon Sistemini arayarak test etti.

27 RÖLE İSTASYONU KURULDU, ANKARA ENTEGRE EDİLDİ

AFHES, İstanbul'un afet haberleşme mimarisinde bütüncül ve stratejik bir dönüşümü temsil ediyor. Sistem kapsamında kurulan haberleşme altyapısına ilişkin saha kurulumları, entegrasyon çalışmaları, kapsama testleri ve fonksiyonel doğrulama süreçleri tamamlandı. Bu tarih itibarıyla AFHES, gerçek operasyon koşullarında, çok kurumlu kullanım senaryolarında ve afet ile acil durumlarda hazır olacak şekilde devreye alındı. AFHES kapsamında yürütülen saha kurulum çalışmaları neticesinde, İstanbul il sınırları içerisinde 27 adet haberleşme röle istasyonunun kurulumu tamamlandı. Ayrıca AFAD Başkanlık yerleşkesi (Ankara), sistemin uzak röle noktası olarak yapılandırılarak AFHES altyapısına entegre edildi. Bu yapı sayesinde İstanbul genelinde yüksek kapasiteli ve geniş kapsama alanı sağlanırken, olası afet senaryolarında alternatif iletişim yolları oluşturuldu.

TEK MERKEZE BAĞIMLI OLMAYAN DAYANIKLI MİMARİ

AFHES mimarisi, tek bir merkeze bağımlı olmayan, ölçeklenebilir ve dayanıklı bir haberleşme altyapısı sunuyor. Yedekli yapısı sayesinde afet anlarında iletişim sürekliliği hedeflenirken, sistemin sürdürülebilirliği ön planda tutuluyor. Altyapı kurulumlarının tamamlanmasının ardından AFHES'in sahada etkin kullanılabilmesi amacıyla İstanbul genelinde; TAMP Ana Çözüm ve Destek Çözüm Ortağı kurumlar, 39 İlçe Emniyet Müdürlüğü,10 İlçe Jandarma Komutanlığı, 39 İlçe Afet Yönetim Merkezi, Kritik kamu kurum ve kuruluşlar AFHES haberleşme altyapısına dahil edildi.

'EN KÖTÜ SENARYODA BİLE O İLETİŞİMİN KESİLMEDİĞİ BİR SİSTEM'

AFHES hakkında konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün 6 Şubat depreminin arifesindeyiz. 3 yıl önce ülke olarak, millet olarak çok büyük bir afet yaşadık. Öncelikle hayatını kaybeden hemşerilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralananlara sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Rabbim bir daha milletimize, devletimize böyle acılar yaşatmasın. Deprem olduğunda birçok ihtiyaç ortaya çıkıyor. En önemli ihtiyaçlardan bir tanesi de iletişim. Olası bir İstanbul depreminde iletişimin sağlıklı yürüyebilmesi, dolayısıyla da kurtarmanın sağlıklı yapılabilmesi için çeşitli alternatifler hayata geçiriliyor. Bunlardan bir tanesi, GSM operatörleri ile birlikte iki senedir yapılan, özellikle verici olarak sağlanan kulelerin yapılması, depreme dayanıksız binalardan vericilerin daha dayanıklı yerlere taşınmasıyla ilgili kapsamlı bir çalışma oldu. Bunun neticesinde de üç GSM operatörünün toplamda 800'den fazla ilave sağlam vericileri yapılmış oldu. Burada hemşerilerimize hizmet verecek, herkese hizmet verecek. Ayrıca da AFAD'ın koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşlarının, kurtarma ekiplerinin, çalışma ekiplerinin birbirleriyle de iletişime geçmesi lazım. Bunun için sık sık sizlerle konuştuğumuzda dile getirdiğimiz İPKB isminde bir birimimiz var. Nedir İPKB? 2006 yılında, Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde İstanbul'a özel kurulan ve tek amacı yapıların, kamuya ait yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve bu anlamda da afet altyapımızı güçlendirmeye yarayacak tedbirler alan bir birimimiz. İPKB'nin bugün yaptığı bu telsiz altyapısını hizmete almış olacağız. Ne yapacak burada? Özetle; Valiliğin kaymakamlıklarla iletişimi, ilçe emniyetlerle iletişimi, ilçe jandarmalarla iletişimi, 23 çalışma grubuyla iletişim, ilçelerdeki Afet Koordinasyon Merkezleri ile iletişimi sağlayacak ve en kötü senaryoda bile o iletişimin kesilmediği bir sistem. Biraz sonra da dört kaymakamımıza sizlerle birlikte sesleneceğiz ve sistemimiz çalışmaya başlayacak. Emeği geçen başta bizlere maddi manevi destek veren Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Bakanlarımıza, İPKB ekibimize ve bu işleri koordine eden Vali Yardımcımıza, Kaymakamlarımıza, mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim kullandırmamayı nasip etsin. İnşallah böyle bir afetle karşılaşmamış olalım" dedi.

'DEPREMDE KESİNLİKLE ZARAR GÖRMEYECEK VE BİR DEPREM ANINDA DA OPERASYONA DEVAM EDECEK'

AFHES Sistemi hakkında konuşan AFAD İstanbul İl Müdürü Haluk Özener, "Afet anında afetler masa başında değil, sahada yönetiliyor. Bu da ekiplerin koordinasyonunu, iletişimini, birbiriyle entegrasyonunu çok önemli hale getiriyor. Dolayısıyla afet yönetiminde de iletişim olmazsa olmaz ve en önemli öğelerden bir tanesi. Bu amaçla da İstanbul'da olası bir afette iletişimin kesilmemesi adına böyle bir sistem gerçekleştirildi. Bu sistemin bir öncesinde de hiç yok değildi, bu sistem vardı; bu sistemi modernize ettik ve frekans sayısını artırarak, kanal sayısını artırarak olası bir afette tüm çalışma gruplarının yerelde 23 tane çalışma grubu var. Bu çalışma gruplarının birbirleri arasındaki haberleşmesini; Jandarmamızla, Emniyetimizle, İlçe Afet Merkezlerimizle, Kaymakamlıklarımızla iletişimi sağlayarak, dolayısıyla bir afet anında hiçbir kesintiye uğramadan tüm afet müdahale ekiplerinin, tüm karar vericilerin bir anda konuşabileceği bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistem aslında biraz söyleyip ifade etmiş olduğum gibi var olan bir sistemin gelişmiş, daha gelişmişi. Bununla ilgili daha önceden yaşadığımız tecrübeler var. Hepimizin bildiği gibi 6 Şubat'ta, olası Marmara'da gerçekleşen bazı depremlerde dahi iletişimde kopukluk yaşanabiliyor. Biraz önce Valimizin ifade ettiği gibi mobil iletişim operatörlerinin son yıllarda yapmış olduğu çalışmalarla özellikle baz istasyonlarının olası bir afetten sonra çalışabilmesi için daha sağlam yerlerde konuşlanması sağlandı. Benzer şekilde bu yapmış olduğumuz çalışmada da 28 tane röle istasyonumuz var, rölemiz var. ve bunlar da depremde kesinlikle zarar görmeyecek ve bir deprem anında da operasyona devam edecek şekilde dizayn edilmiş kulelerimizde bu rölelerimiz. Bir tanesi de Ankara'da AFAD Başkanlığımızda. Dolayısıyla İstanbul ile Ankara'nın da iletişimi hiçbir şekilde kesilmeyecek. Bu dediğimiz çalışma yaklaşık İPKB direktörümüz de burada yaklaşık 2 yıllık bir çalışma" dedi.

'CEP TELEFONLARIMIZ, UYDU VE DİĞER SİSTEMLERLE DE ALTERNATİF OLARAK DESTEKLENECEK'

İPKB Direktörü Yalçın Kaya ise, "Yaklaşık 2 yıllık bir çalışma. 2 yıldan beri devam eden alımı, kurulumu, test ve devreye alması AFAD Müdürümüzün ve ekibinin koordinasyonunda, bizim de onlara Dünya Bankası ve uluslararası fonlardan gelen desteklerle birlikte yürüttüğümüz bir çalışma. Valimizin dediği gibi alternatif haberleşme kanallarından en önemlisi kamunun üzerinde afet anında haberleşeceği; özel depreme dayanıklı direklerde, jeneratörlü sistemlerle desteklenen, kesintisiz bir haberleşme sağlayacak. Ayrıca yine cep telefonlarımız, uydu ve diğer sistemlerle de alternatif olarak desteklenecek. Yani haberleşmenin kesintisiz ve sorunsuz olarak yapılması amacıyla kurulmuş alternatif sistemlerden biri ve en önemlisi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, İstanbul, Güncel

İstanbul'da Yeni Afet Haberleşme Sistemi

İstanbul'da Yeni Afet Haberleşme Sistemi
