İstanbul'daki belediyelerden vatandaşlara psikolojik destek - Son Dakika
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İstanbul'daki belediyelerden vatandaşlara psikolojik destek

6 saat önce

İstanbul'daki belediyeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan vatandaşlara psikolojik destek hizmeti veriyor.

İstanbul'daki belediyelerden vatandaşlara psikolojik destek, System.String[]

İstanbul'daki belediyeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan vatandaşlara psikolojik destek hizmeti veriyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan İstanbulluların psikolojilerini güçlü tutmak için "Psikolojik Danışmanlık Hattı"nı hizmete sundu.

Hat, haftanın 7 günü 08.00-00.00 arasında 0 (212) 449 49 00 numarası üzerinden İstanbullulara hizmet veriyor.

Hattı arayan vatandaşlar, pandemi sonucu oluşan sendromlar, sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla ilgili destek alabiliyor. Psikolojik Danışmanlık Hattı'nı arayan velilere, alanında uzman psikologlar tarafından, aile içi iletişim, ev içinde eğitici faaliyetler ve aile içi sosyal aktiviteler gibi destekleyici programlar da sunuluyor.

Bayrampaşa Belediyesi ise salgınla mücadele kapsamında 'Sesinizi duyan biri var' sloganıyla çocuklar ve yetişkinler için "Psikososyal Destek Hattı" hizmeti başlattı.

Zihinsel ve duygusal bütünlüğü korumak adına başlatılan uygulama ile süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlar, hafta içi her gün 09.00-16.30 saatleri arası 0 (212) 544 75 71 numaralı telefonu arayarak Klinik Psikolog Cansu Yılmaz'dan destek alabiliyor.

Kağıthane Belediyesi de salgın nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara telefonla hizmet veriyor. Vatandaşlar 0 (212) 321 40 40 numaralı telefonu arayarak destek alıyor.

Şişli Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında evde psikolog terapi hizmetimiz sunmaya başladı.

Ücretsiz olarak sağlanan psikolojik destek hizmeti, internet ortamında da veriliyor. Vatandaşlar evden psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti için hafta içi her gün saat 09.00-16.00 arasında 444 31 12 numaralı telefonu arayabiliyor.

Pendik Belediyesi de vatandaşlara destek amacıyla Psikolojik Destek Hattı kurdu. 444 81 80 numaralı çağrı merkezinden 5 psikolog vatandaşlara hizmet veriyor.

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), uzman psikologlarla online psikolojik destek veriyor. Vatandaşlar, internet üzerinden nisan ayı boyunca online olarak youtube.com/AKDEM Zeytinburnu hesabından hizmet alabilecek.

Beşiktaş Belediyesi halkın psikolojik sorunlarına yönelik destek sağlamak amacıyla Beşiktaşlılara ücretsiz olarak hizmet verdiği psikolojik danışmanlık hizmetinin kapsamını genişletti.

Hizmet, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın önerisiyle online olarak www.besiktas.bel.tr üzerinden hizmete sunulmaya başlandı.

Danışmanlık hizmetleri için http://besiktas.bel.tr/Sayfa/32621/besiktas-im-sen-evde-saglikla-kal adresi üzerinden Beşiktaş'taki vatandaşlar randevu alarak hizmetten yararlanıyor.

Silivri Belediyesi psikolojik destek almak isteyen vatandaşlara yönelik danışma hattını hizmete soktu.

Vatandaşlar, 09: 00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ve canlı olarak hizmet veren uzman ekiplerden hizmet almak için belediyenin danışmanlık hattını arayabiliyor.

Küçükçekmece Belediyesi, koronavirüs (Kovid 19) salgını ile mücadele kapsamında evde kal çağrısının ardından, ilçe sakinlerinin endişelerini gidermek amacıyla psikososyal danışmanlık destek hattını hizmete sundu.

Hattı arayan vatandaşlar, psikolojik ilk yardım, psikolojik dayanıklılık, kaygı yönetimi, süreç içerisinde ortaya çıkan psikolojik tepkiler ile baş etme yöntemleri, aile içi şiddet, izolasyon sürecinde sosyal yaşam, ileri yaştaki yakınlara yardımcı olma çabası konularında danışmanlık hizmeti alabiliyor.

Koronavirüs salgını riski dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmesi sebebiyle ailelere, çocuk ve ergenler için de destek sağlanıyor. Süreç içinde oluşabilecek obsesif kompülsif bozukluğun önüne geçmek, ev içinde eğitici faaliyetler, aile içi sosyal aktiviteler, bu süreçte telefon,tablet, bilgisayar bağımlılığı geliştirme konusunda risk grubu olan ergenlerde bu sürecin önlenmesi gibi konularda destekleyici terapiler sunuluyor.

Hat, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 444 4 360/ 8390-8370, Cumartesi günü ise 444 4 360/ 8410-8411 numaraları üzerinden tüm Küçükçekmecelilere hizmet veriyor.

Güngören Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki Aile Danışma Merkezi de (ADM), 'Güçlü toplumun temeli sağlıklı ailelerdir' ilkesinden hareketle, uzman psikologlar eşliğinde bireysel ve grup terapisi hizmet veriyor.

Psikoterapi, danışmanlık, gelişim testi uygulamaları ve çeşitli eğitim semineri ile verilen bu hizmetlerden vatandaşlara ücretsiz yararlanıyor. Vatandaşlar 0 (212) 562 63 92 numaralı hattan hizmet almak için arayabiliyor.

Büyükçekmece Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle kaygılanan ve panik yaşayan vatandaşlara telefonla terapi hizmeti veriyor. Koronavirüs salgınına karşı Aile Danışma Merkezi (BADEM) bireysel terapi hizmetlerini online olarak devam ediyor. Canlı terapi hizmeti almak isteyen vatandaşlar 08.00- 00.00 saatleri arasında 444 0 340 numaralı telefonu arayarak ücretsiz terapi hizmetinden faydalanıyor.

Üsküdar Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara uzman pedagog ve psikologlarla online olarak hizmet veriyor. Online psikolojik danışmanlık hizmeti için 0 549 823 16 87 numaralı telefondan vatandaşlar randevu alabiliyor.

Beylikdüzü Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle panik yaşayan ve kaygılanan vatandaşlara telefonla psikolojik destek hizmeti veriyor. Vatandaşlar, belediyenin 444 09 39 numaralı çözüm hattını, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında arayıp Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan uzman psikologlara bağlanarak koronavirüs kaygısıyla nasıl başa çıkacaklarına dair bilgi alıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Eyüpsultan Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (ESADEM) yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle, hizmetlerine psikolojik canlı destek yaparak devam ediyor.

Canlı destek hizmeti kapsamında Eyüpsultan Belediyesi'nin uzman klinik psikologları vatandaşlara her hafta salı günü saat 14.00'te koronavirüs ile ilgili psikolojik destek sağlayarak bilgilendiriyor, konuyla ilgili gelen soruları cevaplandırıyor.

Esenyurt Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi etkin bir şekilde sürdüren vatandaşların ilgili birimlere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla "Koronavirüs Destek Hattı" oluşturdu.

Vatandaşlar, belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak danışma ve bilgilendirme hattına kolaylıkla ulaşarak hizmet alıyor.

Vatandaşların, koronavirüs ile ilgili belediye hizmetlerini öğrenecekleri bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti her gün 08.00 ve 22.00 saatlerinde hizmet veriyor. Çağrı hattında vatandaşlara koronavirüs salgınından korunma yolları anlatılıp, evde kalmaları yönünde bilgilendirme yapılıyor.

Avcılar Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında canlı yayınlar yaparak vatandaşları bilgilendiriyor.

Esenler Belediyesi, koronavirüsle ilgili vatandaşlara telefonla hizmet veriyor. Esenler Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli psikolog vatandaşların sorularını yanıtlıyor.

Sarıyer Belediyesi, koronavirüse karşı halk sağlığını desteklemek için psikolojik danışmanlık hattı kurdu.

Hafta içi her gün mesai saatlerinde vatandaşların çağrılarını yanıtlayan uzmanlar, salgın sonucu oluşan sendromlar, sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla ilgili vatandaşlara destek veriyor.

Vatandaşlar hizmet almak için 0 (212) 299 81 59 numaralı telefonu arayabiliyor.

Arnavutköy Belediyesi ise 444 4 597 numarayı telefonla vatandaşlara randevu vererek hizmet veriyor. Randevu verilen saatte psikologlar vatandaşlarla görüşüyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:12 Kaynak: AA

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