6 Şubat depremlerin simge ismi: Kadranı peçeteyle kapatmıştım

6 Şubat depremlerin simge ismi: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
06.02.2026 10:00
6 Şubat depremlerin simge ismi: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
İstanbul'dan aldığı iş makinesi ile 9 saatte frene basmadan deprem bölgesine giderek 6 Şubat'ın simge isimlerinden biri haline gelen tır şoförü Kazım Budak, Kahramanmaraş'ta düzenlenen anma programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Budak, "Kadranı ben peçeteyle kapatmıştım o zamanlar hiç görmeyeyim diye. 9 saatte geldim" ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinin 3'ünü yıldönümü nedeniyle Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nce Milli İrade Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in de katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okunup depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

İSTANBUL'DAN KAHRAMANMARAŞ'A 9 SAATTE GİTTİ

Programa, İstanbul'dan tırına yüklediği iş makinesini ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan ilçesine 9 saatte götüren ve yolda yaptığı hız nedeniyle hafızalara kazınan Kazım Budak da katıldı.

"O ANLARI HİÇ UNUTAMIYORUM"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak şehre gelen Budak, o günleri tekrar yaşadı. İş makinesini en kısa sürede deprem bölgesine götürmek için yağışlı havaya rağmen hızını kesmeden devam eden ve hiç mola vermeyen Kazım Budak, o anları hiç unutmadığını söyledi.

"YARDIMA GİDECEKSİN KAHRAMANMARAŞ'A DEDİLER"

Budak, "Çalıştığım iş yerinden aradılar. Yardıma gideceksin Kahramanmaraş'a dediler. Ben de şirkete gittim, kepçeyi yükledik Kahramanmaraş'a devam ettik, geldik. Yollar tabii kar, tipi borandı ama hiçbir şeyi düşünmedik artık. Mesele bir can olunca son sürat, hiç mola vermeden, frene basmadan Kahramanmaraş'a devam ettim geldim. Önce Hatay'a gidiyorduk. Kayseri'den çevirdiler Elbistan'a.

"KADRANI PEÇETEYLE KAPATMIŞTIM"

Kadranı ben peçeteyle kapatmıştım o zamanlar hiç görmeyeyim diye. Sıkışmadığın müddetçe de kesinlikle frene basmadım, bir yerde mola da vermedim. Fakat herkes benim gibi koşuyordu ama naçizane beni çekmişler. Atmışlar medyaya. Medyaya atınca da böyle sosyal medyada gündeme geldik. Fakat Elbistan'a geldiğimiz zaman da yani çok üzüntülü geldik, gözyaşlarıyla geldik. Fakat orada milletle devletin el ele olduğunu görünce de sevindim. Devletimden gurur duydum" diye konuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Murat Çetinkaya Ali Murat Çetinkaya:
    Bunu okuyunca ağladım allah ne muradın varsa kabul eylesin güzel insan 14 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
