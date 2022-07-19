İstanbul dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlamaya devam ediyor (2) - Son Dakika
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İstanbul dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlamaya devam ediyor (2)

19.07.2022 17:43

Dünyanın dört bir yanından tatil için İstanbul'a gelen yerli ve yabancı turistler, sokaklarını gezdiği tarihi kenti deneyimlemenin heyecanını yaşıyor.

Dünyanın dört bir yanından tatil için İstanbul'a gelen yerli ve yabancı turistler, sokaklarını gezdiği tarihi kenti deneyimlemenin heyecanını yaşıyor.

Şehrin en çok ziyaret edilen noktalardan Ayasofya Meydanı'nda, İstanbul izlenimlerini anlatan turistler, kentin kültürel atmosferini çok sevdiklerini söyledi.

Güney Afrika'dan ziyaret için önce İzmir'e, sonra İstanbul'a gelen Cameron May, şehrin özellikle kültürel atmosferinden etkilendiğini dile getirdi.

Türkiye'de sadece birkaç kelime konuşarak insanlarla iletişim kurulabildiğini belirten May, "Türk insanları gerçekten çok nazik. Sizi çok hoş karşılıyorlar. İstanbul çok kalabalık ve burada tarihi zenginliği hemen hissedebiliyorsunuz. Eski camilerle yeni binaların arasında güzel bir uyum var. Türk mutfağı ayrıca çok güzel ve benim damak tadıma uygun. Türkiye giderek Güney Afrika'da tanınmaya başladı. Türk Hava Yolları'nı tercih ediyor insanlar." diye konuştu.

May, Türk kültürünün Güney Afrika'dan oldukça farklı olduğunu, insanların çok nazik davrandığını söyledi.

ABD'den eşi ve arkadaşlarıyla İstanbul'a gelen Chantelle Marie, eşinin Türk kökenleri olduğunu, o yüzden Türkiye'nin kendisi için ayrı bir önemi bulunduğunu dile getirdi.

Marie, Türkiye'ye ilk kez 15 yıl önce geldiğini belirterek, şunları anlattı:

"Buranın enerjisi çok güzel, çok seviyorum. Eski ve yeninin uyumunu çok seviyorum. Zıtlıklar da öyle. Dini mekanlar ve eğlence mekanları da aynı şekilde. Burada yapacak çok şey var. İnsanlar çok sıcakkanlı. Burada yaşayan arkadaşlarımız var. Yemeklerden iskenderi çok seviyorum. New York'ta da her zaman Türk restoranında iskender yiyorum. Miami'den geldim. Orası bir eğlence şehri. Burası daha farklı her şey var. "

"İstanbul'a sürekli geliyorum"

ABD'den gelen Tenna Torres, bir tur teknesinde çalıştığını ve sürekli İstanbul'u ziyaret ettiğini söyledi.

Torres, şunları aktardı:

"New York'tan geldim. Şarkıcıyım ve sürekli buraya gelme şansım oluyor. Yemekler güzel, manzara güzel ve insanlar iyi. İstanbul'un tarihi noktalarını seviyorum. İnsanlar sürekli meşguller. Burada bir hareket var. İstanbul'u arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum, şimdi de annemle geldim. İstanbul da New York gibi kalabalık. Burası tarih ve modern arasında, ikisine de sahip bir şehir. Türk insanını çok seviyorum çok nazikler."

"Tarihi çok etkileyici"

Çin'den Kapadokya ve İstanbul'a gelen 5 kişilik arkadaş grubu da İstanbul izlenimlerini anlattı.

Çinlilerin özellikle Kapadokya'yı tercih ettiklerini söyleyen Gao Rua, "Türk mutfağını çok sevdik. Bu ilk günümüz özellikle et ve tavuk yemeklerini çok seviyorum. Benim için çok güzel. Çin mutfağı daha çok sebze ağırlıklı ve kompleks. Türk mutfağı gördüğümüz kadarıyla et ve barbekü ağırlıklı. Çok az zaman oldu ama burayı çok sevdik. Burada dinin etkili olduğu izlenimini edindik. Çin'de din bu kadar etkili değil. Bu fark dikkatimizi çekti." değerlendirmesini yaptı.

Şzai Knua da ilk izlenimlerini "İstanbul'un havası çok güzel ve tarihi çok etkileyici. Kültür kesinlikle Çin'den çok farklı zaten bunun için buradayız. İlk izlenimim tabii ki yemekler üzerine oldu. Türk mutfağını çok sevdik. Buraya 5 arkadaş olarak geldik ve çok mutluyuz." sözleriyle dile getirdi.

"Gelmemde Türk dizileri etkili oldu"

İngiltere'den yaz tatili için İstanbul'a gelen Mohammad Raza, Türkiye'yi çok sevdiğini ve buraya gelmesinde Türk dizilerinin etkili olduğunu söyledi.

Raza, İstanbul'un tahmin ettiğinden daha güzel olduğunu ve tarihi dokusunun kendisini çok etkilediğini belirtti.

Tatil için İran'dan İstanbul'a gelen Nazarin Şazari de Türkiye'yi çok sevdiğini, Türk ve İran kültürleri birbirine yakın olduğu için özel bir bağ kurduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlamaya devam ediyor (2) - Son Dakika

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