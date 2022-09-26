İstanbul'da 120 düzensiz göçmen yakalandı

Ayrıca ilçe genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerde, 33 Afganistan , 21 Pakistan , 61 Suriye , 3 Bangladeş , 1 Angola ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 120 düzensiz göçmen yakalandı.

Gaziosmanpaşa ilçesinde yürütülen çalışmalarda, Karadeniz Mahallesi'nde bir cadde üzerinde durdurulan minibüsün içerisinde kaçak yollarla Türkiye 'ye girdiği tespit edilen yabancı uyruklu kişiler ile M.E. ve B.K. yakalandı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Göçmen, Güncel, Son Dakika

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