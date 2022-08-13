İstanbul genelinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik narko ve dar alan uygulaması yapıldı. 172 şüpheli yakalandığı operasyonda toplam 72 kilo 633 gram uyuşturucu madde ile 40 bin 413 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da torbacılara yönelik narko ve dar alan uygulaması: 172 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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