Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli 8 İlde Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul Merkezli 8 İlde Dolandırıcılık Operasyonu

10 dakika önce

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belge düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İstanbul Merkezli 8 İlde Dolandırıcılık Operasyonu, System.String[]
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belge düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve rüşvet suçlarından çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 9 Ocak'ta İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Burdur, Mersin ve Bolu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:56 Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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