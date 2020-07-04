İstanbul merkezli dev kaçakçılık operasyonu: 135 gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli dev kaçakçılık operasyonu: 135 gözaltı

- İstanbul merkezli dev kaçakçılık operasyonu: 135 gözaltı Eş zamanlı operasyonda 4 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi İstanbul merkezli 16 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen kaçakçılık operasyonlarda 135 şüpheli gözaltına alındı.

- İstanbul merkezli dev kaçakçılık operasyonu: 135 gözaltı

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Eş zamanlı operasyonda 4 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul merkezli 16 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen kaçakçılık operasyonlarda 135 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 4 milyon lira değerinde kaçak sigara, alkol ve tütün malzemeleri ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Temmuz Perşembe günü sigara, alkollü içki ve diğer tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgüt lideri Menderes B., yöneticiler ve üyelerinden oluşan suç örgütüne yönelik İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Aksaray, Burdur, Edirne, Elazığ, İzmir, Malatya, Manisa, Mardin, Niğde, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 135 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan operasyon sırasında yapılan aramalarda, 66 bin 451 paket kaçak sigara, 11 bin 251 paket markalı tütün 224 bin 900 gram nargile tütünü, 1.299 adet dolu vaziyette kaçak veya sahte alkol şişesi, 270 litre alkol sıvısı 118 bin 644 adet kaçak elektronik eşya, suç unsuru nakliyesinde kullanılan 19 araç, suçtan elde edilen 20 bin 950 TL ve 35 bin Euro, 51 adet kol saati olmak üzere toplamda piyasa değeri 4 milyon TL olan kaçak ürün ele geçirildi.

Konuyla ilgili araştırmalar sürüyor.

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:35 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli dev kaçakçılık operasyonu: 135 gözaltı - Son Dakika
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