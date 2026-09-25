İstanbul Ticaret Kongresi'nde küresel ticaretin geleceği masaya yatırıldı - Son Dakika
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İstanbul Ticaret Kongresi'nde küresel ticaretin geleceği masaya yatırıldı

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İstanbul Ticaret Kongresi'nde küresel ticaretin değişen yapısı, tedarik zincirleri ve Türkiye'nin ihracattaki konumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üretici ve ihracatçıya verilen desteğin sürdürüleceğini söyledi.

İstanbul Ticaret Kongresi, kamu, iş dünyası, akademi ve uluslararası kuruluşlardan temsilcileri bir araya getirdi. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin üretim ve ihracat kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğini belirterek, "Üreticimizi, ihracatçımızı yalnız bırakmıyoruz, bırakmayacağız" dedi. 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından düzenlenen İstanbul Ticaret Kongresi, 23-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. "Değişen Dünyada İstikrar Paradigması: Küresel Ticaretin Sorumluluk Perspektifiyle Yeniden İnşası" temasıyla düzenlenen kongrede küresel ticarette değişen dengeler, jeopolitik riskler, yeşil ve dijital dönüşüm, ticaret etiği, ticari istihbarat ve diplomasi ele alındı. 

YILMAZ: ŞOKLAR ARTIK İSTİSNA DEĞİL

Kongrenin onur konuğu olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomide belirsizliklerin arttığına dikkat çekti. Küresel ekonomide yaşanan şokların artık istisnai olmaktan çıktığını belirten Yılmaz, Türkiye'nin istikrarını koruyarak ekonomisini geleceğe taşıması gerektiğini ifade etti. 

Türkiye ekonomisinin 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdüğünü belirten Yılmaz, böylece kesintisiz büyüme süresinin 24 çeyreğe ulaştığını söyledi. Yılmaz ayrıca Türkiye'nin hizmet ihracatının 2002'deki 14 milyar dolar seviyesinden 2025'te 125 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. 

"ÜRETİCİMİZİ VE İHRACATÇIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

İhracatçılara sağlanan desteklere de değinen Yılmaz, reel sektörün desteklenmeye devam edeceğini vurguladı. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiğine işaret eden Yılmaz, Türkiye'nin stratejik konumunun sunduğu avantajların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yılmaz, Türkiye'nin yalnızca bir "köprü ülke" değil, üretimden ticarete uzanan süreçte bir "merkez ülke" konumuna gelmesinin önemine dikkat çekti.

KURALAY: BARIŞA YATIRIM YAPMAK GEREKİYOR

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay ise ticaret ile barış arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Kalıcı refahın sağlanabilmesi için barış ortamının önemini vurgulayan Kuralay, yapay zekânın da önümüzdeki dönemde küresel ticaret üzerinde önemli etkiler oluşturacağını ifade etti. Kongrenin konuşmacıları arasında Kuralay'ın yanı sıra İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Nazım Ekren de yer aldı.

Kongre Başkanı ve DÜPA Müdürü Prof. Dr. Nazım Ekren de küresel ticarette yaşanan dönüşümün şirketlerin karar alma süreçlerini değiştirdiğini belirtti. Şirketlerin artık yalnızca maliyet ve verimlilik üzerinden hareket edemeyeceğine dikkat çeken Ekren, tedarik zincirlerindeki kritik bağımlılıkların ve olası kırılganlıkların da hesaba katılması gerektiğini ifade etti.

ULUSLARARASI İSİMLER İSTANBUL'DA BULUŞTU

İki günlük kongreye UNCTAD Uluslararası Ticaret ve Emtialar Bölümü Direktörü Luz Maria de la Mora, Dünya Ticaret Örgütü Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Bölümü eski Direktörü Willy Alfaro ve University of Sussex Business School'dan Dr. Minako Morita-Jaeger gibi uluslararası isimler de katıldı. 

Kongrede küresel ticaretin geleceğinin yanı sıra yeşil ve dijital dönüşüm, ticaretin normları ve etik değerleri, ticari istihbarat ile ticari diplomasinin değişen dünya ekonomisindeki rolü değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı YardımcısıCevdet YılmazİstanbulTürkiyeSon Dakika

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